Condenaron a un policía por abuso sexual en Plaza Huincul

Un efectivo de la Policía de Neuquén fue condenado por el delito de abuso sexual simple, ocurrido en 2022 dentro de las instalaciones de la Academia de Formación y Capacitación Policial de Plaza Huincul. La sentencia incluye una pena de tres años de prisión condicional y la inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos.

El fallo fue dictado por un tribunal colegiado integrado por las juezas Liliana Deiub y Alina Vanessa Macedo Font, y el juez Diego Chavarría Ruíz. La condena se produjo tras un acuerdo entre la fiscal del caso, Gabriela Macaya, la querella particular en representación de la víctima y la defensa del acusado, identificado con las iniciales P.E.G.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 23 de agosto de 2022, cuando el oficial, valiéndose de su jerarquía dentro de la institución, ordenó a una estudiante que se dirigiera a un aula. En un espacio oscuro, el efectivo la tocó en distintas partes del cuerpo e intentó besarla por la fuerza. La joven logró zafarse, y el acusado le ordenó que no contara lo sucedido.

El tribunal resolvió imponer una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, al considerar agravante la condición de policía del acusado. Además, se dispuso su inscripción en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS).

Como parte de la condena, P.E.G. no podrá regresar a la Escuela de Formación Policial ni desempeñar ningún cargo en la administración pública. La inhabilitación es de carácter perpetuo, aunque será revisada en un plazo de cinco años.

También deberá cumplir una serie de reglas de conducta durante dos años, entre ellas:

Mantener actualizado su domicilio.

Someterse al control de la Dirección de Asistencia a la Población Judicializada.

No mantener contacto con la víctima ni con dos testigos del caso.

No cometer nuevos delitos.

Realizar un curso de perspectiva de género y acreditar su cumplimiento.

Desde la fiscalía y la querella destacaron que el acuerdo permitió evitar la revictimización de la denunciante, al eximirla de tener que declarar nuevamente en juicio.