Adultos mayores podrán aprender a usar computadoras y aplicaciones en celulares

Se trata de un proceso de alfabetización digital que se aplicará tras la firma de convenio entre Copelco y la UTN para capacitar a adultos mayores.

El convenio se firmó en la mañana de hoy en la sala de conferencias de la Cooperativa Copelco y consiste en capacitaciones para adultos mayores en temáticas de computación y teléfonos celulares.

Las capacitaciones constan de 9 clases de dos horas cada una. Los grupos en total son 10 con 15 personas casa uno. Las clases se desarrollarán en las instalaciones de la cooperativa a partir de septiembre.

Los temas a tratar en cada encuentro con el uso de aplicaciones como redes sociales, WhatsApp, Mercado Pago, la aplicación de Copelco y recetas electrónicas.

El decano Pablo Licovsky aseguró que el “interés particular de nuestra universidad es llegar a un grupo social que nos preocupa, tenemos responsabilidad en resolver problemas sociales, en el sentido en darles calidad de vida, lamentablemente la tecnología trae atravesadas situaciones que no son deseadas, hay preocupación por esas situaciones (como estafas)”.

Máximo Cisneros, presidente de la cooperativa, opinó que este curso “es importante por eso se repite ahora y seguirá a lo largo de los próximos años, siempre habrá desafíos nuevos como el uso de una receta electrónica cambios recién incorporados, la cooperativa tiene farmacia y podemos ver el problema que le genera a la gente la receta electrónica”, dijo.

También mencionó que los estudios ahora se envían por Whatsapps y otros cambios por el estilo. “La actividad diaria se va a esa tecnología y esta capacitación es para que nuestra gente pueda hacer los trámites más sencillos”.

Son 150 cupos pero se van a recibir todas las inscripciones para conocer la demanda. La inscripción es en Copelco.