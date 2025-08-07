Abren las inscripciones para el coro Pichi Tremn Tahuen 2025

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Cutral Co lanzó la convocatoria para integrar el coro infantil y juvenil Pichi Tremn Tahuen, que comenzará su ciclo 2025 con ensayos a partir del domingo 10 de agosto.

El espacio está dirigido a niñas y niños de entre 8 y 14 años, y tiene como objetivo fomentar la formación vocal, el trabajo grupal y el desarrollo artístico desde la niñez. Los ensayos se llevarán a cabo todos los domingos, en el horario de 11 a 13 horas, en la Casa de la Historia, ubicada en calle Sáenz Peña esquina Ruta Nacional Nº 22.

La propuesta es gratuita y no requiere experiencia previa. Las inscripciones pueden realizarse enviando un correo electrónico a [email protected] o presencialmente el mismo día del ensayo.