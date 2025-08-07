7 de agosto: Habrá procesión por San Cayetano en Cutral Co

Desde la comunidad religiosa de la capilla San Cayetano de Cutral Co se informó que hoy se realizará la procesión. Será a las 15 y por diferentes calles de la barriada.

Una vez que concluya la procesión se celebrará la santa misa. Al finalizar se compartirá una merienda con todos los asistentes.

De este modo, se cierran las actividades que se hicieron a lo largo de la semana y para homenajear al patrono del pan y trabajo. La capilla está situada en Lago Moquehue y Varvarco del barrio Parque Oeste de Cutral Co.