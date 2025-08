Cutral Co: Desarticularon la venta de cocaína valuada en más de seis millones de pesos

Mediante una denuncia anónima que se realizó a través de la aplicación “Neuquén Te Cuida”, la Policía neuquina desarticuló una banda dedicada al microtráfico de drogas.

Se informó que operaba cerca de una escuela primaria. La investigación tomó más de un mes y medio hasta que la división Antinarcóticos de Cutral Co identificó domicilios. Los allanamientos permitieron el secuestro de cocaína, marihuana, armas y dinero en efectivo, entre otros elementos relevantes.

Además, imputaron a seis personas por infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

Se indicó que las diligencias se realizaron el viernes en horas del mediodía en dos domicilios. En el operativo, se logró el secuestro 248 gramos de cocaína, valuados en más de seis millones de pesos, y 44,6 gramos de marihuana, con un valor estimado en más de 600 mil pesos.

Se incautaron cuatro armas de diverso calibre, algunas armas listas para su uso inmediato; 24 municiones; alrededor de 1.400.000 pesos en efectivo; tres balanzas de precisión; ocho teléfonos celulares; un DVR; un vehículo; otros elementos de fraccionamiento y anotaciones que serán clave para la causa.

El procedimiento culminó con seis personas imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737, quienes quedaron en libertad supeditada a la causa.

El despliegue policial contó con la participación de efectivos de la división Antinarcóticos Cutral Co, la división Antinarcóticos de Zapala, el Grupo Especial GEOP de Cutral Co y del departamento Comando Radioeléctrico de Cutral Co.

Desde la Policía destacaron que los resultados de los operativos, no solamente fueron positivos en cuanto a los elementos incautados, además, permitieron desbaratar la comercialización de drogas en zonas sensibles de la localidad. Los domicilios allanados se ubicaban en proximidades a una escuela primaria y un hipermercado.