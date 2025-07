Cutral Co: Marcela Troncoso necesita ayuda para continuar su tratamiento médico

Marcela Troncoso, vecina de esta ciudad, atraviesa una delicada situación de salud que requiere de la solidaridad de la comunidad. Desde hace 12 años convive con un tumor maligno en el encéfalo, acompañado de parálisis múltiple de los nervios craneales. Esta condición degenerativa le impide llevar adelante su vida con normalidad y demanda un tratamiento constante, tanto médico como nutricional.

En los últimos meses, Marcela fue atendida bajo cuidados paliativos en su domicilio, con la asistencia de profesionales médicos, enfermeros y una nutricionista. Sin embargo, su estado se agravó tras sufrir hemorragias intensas y episodios de dolor que la obligaron a acudir a la guardia del hospital local. Según relata, al advertir que era alérgica a la morfina, el equipo médico le informó que no podrían seguir atendiéndola y le recomendaron continuar su tratamiento en Neuquén capital.

La situación económica de Marcela dificulta su traslado y el cumplimiento de su tratamiento. Necesita una dieta especializada basada en Ensure Advance, una fórmula nutricional específica. El tratamiento requiere 90 botellas por mes, pero su costo es elevado y no está cubierto por la obra social, a pesar de haber presentado un recurso de amparo.

“Soy jubilada, tengo tres hijos a cargo y no puedo cubrir todos los gastos. Ya no sé cómo seguir. Me cuesta hablar, comer, y ahora tengo que afrontar este traslado sin saber si podré costear todo”, expresó.

Ante esta situación crítica, se puso en marcha una campaña solidaria para colaborar con los gastos médicos, de alimentación y de traslado a la ciudad de Neuquén, donde continuará con estudios y tratamiento.

Cómo colaborar

Quienes deseen colaborar con Marcela pueden hacerlo a través de Mercado Pago, al número 299 6270307, que también está habilitado para transferencias directas o envíos de ayuda.

Cada aporte es valioso y puede marcar la diferencia en el tratamiento de Marcela, que lucha día a día por mejorar su calidad de vida.