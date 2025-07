La familia de Braian Navarrete pide testigos del choque en Cutral Co

A ocho días de ocurrido el incidente vial en el luego de dos días causó la muerte de Braian Navarrete, su familia solicita testigos del hecho.

Elio Navarrete, padre de Braian, explicó a este medio que todavía no tiene noticias de algún avance en la causa y solo tiene lo relevado por el personal de la división Tránsito de Plaza Huincul ese día. “Hasta ahora no tengo nada”, expresó.

“Esto no va a quedar así nomás. No es una muerte nomás”, dijo compungido. Elio especificó que todavía no fue a la fiscalía y lo espera hacer entre hoy o mañana.

En todo este contexto, de todos modos, como tienen abogada que los patrocine, se inició la búsqueda de testigos del hecho.

“Si vio el accidente y puede ser testigo. Sé que hay gente que tiene temor a ser testigo, pero este es un caso que uno no lo espera y pido que sea solidaria, se ponga la mano en el corazón y hablen si vieron”, describió.

Aquellas personas que quieran colaborar pueden comunicarse al teléfono 2994768615.

Braian Navarrete iba a bordo de una motocicleta el pasado miércoles 9 de julio, feriado, minutos antes de las 17. Lo hacía por la avenida Olascoaga -en su mano sur- con dirección este cuando en la interseccióni con Entre Ríos chocó con una camioneta Jeep Renegade que guiaba el concejal Fabián Godoy.

Como consecuencia del impacto, el muchacho fue trasladado hasta la guardia del hospital local y una vez que lo estabilizaron lo derivaron a Neuquén. En el hospital Castro Rendón de la capital neuquina permaneció dos días internados hasta que falleció.

Ahora se inicia la investigación judicial para establecer la mecánica del incidente vial.