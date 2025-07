Cutral Co: “Sepan que es de todos”, dijo Adriana Metz, la hermana del nieto recuperado 140

Hoy, Adriana Metz, hermana del nieto recuperado 140 mantuvo una charla con integrantes de Asociación de Detenidos Desaparecidos y Expresos Políticos de Cutral Co y Plaza Huincul y representantes de otros organismos de Derechos Humanos de la región.

El encuentro fue en el Instituto de Formación Docente N° 14, vía Meet. “La alegría es compartida y tiene que serlo. No nos van a robar la alegría. Hay alrededor de 300 personas más que tenemos que seguir buscando”, dijo Adriana Metz. Sus padres Graciela Romero y Raúl Metz fueron secuestrados en Cutral Co en 1976. La mamá estaba embarazada de cinco meses al momento del secuestro en el denominado Operativo Cutral Co.

Adriana especificó que se debe continuar más allá de todos los intentos de los gobiernos. “Están en la memoria de los sobrevivientes y el pueblo. Esos 30 mil están presentes, por más que se robaron los bebés al nacer o cuando habían nacido”, aclaró la hermana del nieto recuperado.

Recordó que ya son 140 casos los casos resueltos, a partir del trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo y de la Red por Identidad. “La memoria, la verdad es nuestra y la vamos a seguir ejerciendo y predicando”, refirió.

Pablo Hodola, de HIJOS Cutral Co Plaza Huincul agradeció la comunicación. “Es enormeemte grato hacer esta comunicación y con la alegría del hallazgo de tu hermano. Estos días han sido de muchas preguntas de vecinos de Cutral Co”, señaló.

Dora Seguel, exdetenida, embargada de emoción subrayó: “no cabemos dentro de nuestro cuerpo. Hay un cartel que dice: el 140 es de Adriana”. Y contó la emoción cuando recibió el llamado de Pablo quien la anoticiaba sobre el nieto recuperado.

En la conferencia, habló también Nerea Montes, de ADPH Neuquén, felicitó a Adriana “por el resultado que es el resultado de todos los que queremos un mundo más justo y que no queremos lo que ocurrió en tu familia, que es nuestra familia”.

A la conferencia también acudieron las representantes de la Red por la Identidad de Abuelas, nodo Cipolletti, Sonia Matano y Silvia Preiss. E integrantes de la comisión directiva de ATEN, encabezada por la secretaria general Viviana Sandoval.

Hubo un compromiso de la visita de Adriana Metz a Cutral Co en un futuro para tener un encuentro presencial en la ciudad a la que llegaron sus padres y ella, desde Bahía Blanca con la intención de mantener la lucha y fueron desaparecidos.