Desde la comarca petrolera, entre las tierras polvorientas de Cutral Co, un joven de nombre Diego Emanuel Caneo, conocido artísticamente como Ceese Bersa, emergió como un pionero en la música en la región. Con su más reciente proyecto, Tango Maffia, el rapero no solo rompe barreras musicales, sino también culturales. Este álbum, el primero de tango rap en Argentina, es una audaz fusión de dos géneros tan distantes como el tango y el rap, y está disponible ya en plataformas como YouTube.

“Tango Maffia es la voz de los que crecimos en las sombras, en los barrios olvidados. Es el alma del tango, pero con la actitud cruda del rap”, dice Ceese Bersa en una entrevista sobre su último trabajo. En el arte de combinar el rap con el tango, Bersa no solo ha creado un sonido único, sino que contó su historia de superación personal a través de letras que hablan de la vida en los barrios de distintas localidades neuquinas y de su lucha por sobrevivir en la jungla urbana de Buenos Aires.

La Fusión que Marca el Rumor del Tango en la Calle

Ceese Bersa, quien nació y pasó su infancia en el barrio General Belgrano, ex 450, y más tarde vivió en Andacollo y Chos Malal, es el protagonista de una historia de resistencia. Fue en Chos Malal donde Ceese descubrió el rap, luego vivió en Cipolletti y finalmente se trasladó a Buenos Aires para, como él mismo dice, “hacer que el sueño sea real.” En esa misma búsqueda de sus raíces y de un futuro mejor, Ceese logró ser conocido como una figura de la escena rapera argentina, llegando a millones de reproducciones con temas.

Su último álbum, Tango Maffia, grabado y mezclado en Pana Records junto a los productores Rucci-Vázquez, es una pieza única del mestizaje musical. Seis temas que recogen la elegancia y el dolor del tango, pero también el gritón visceral del rap. “El tango es mi nación”, expresa Ceese en su track Coronado. Es un sentimiento de pertenencia que se fusiona con la actitud desafiante de la calle. “Estamos coronando, la mafia acaba de llegar”, canta, dando el tono de un álbum que no conoce de límites, ni geográficos ni musicales.

Letras que Cortan Profundo

A través de Tango Maffia, Ceese explora sus vivencias en la calle con una lírica que no teme ensuciarse las manos. Desde la crudeza de Noches hasta el llamado al encuentro de la Vendetta, sus letras arden con la misma fuerza de un tango bailado en los oscuros salones de la ciudad. “Vengo donde se marca la suela, donde el aroma pólvora se respira por la mañana. La calle, la calle me hizo, el dolor me forjó”, rapea con una sinceridad que corta la respiración. En temas como Búsquenme, el artista invita a los oyentes a seguirlo, en un viaje por la oscuridad de la calle, mientras la mafia del tango lo acompaña.

La Calle, el Tango, y el Rencor de la Vida

“Es difícil ser provinciano en Buenos Aires”, reflexiona Ceese sobre su llegada a la capital. No obstante, a pesar de las adversidades, su carrera sigue creciendo. Lo que comenzó como un chico que “hacía rap en la calle”, ahora se presenta como un hombre que llevó sus sonidos hasta los más grandes escenarios, con colaboraciones con artistas como Callejero Fino. En la misma sintonía, su videoclip Ganga, acumula más de 19 millones de reproducciones, un logro que no pasa desapercibido en un país donde pocos artistas logran tal alcance.

Ceese no solo es un pionero, sino también un referente para los jóvenes de su tierra natal, que ven en él una posibilidad de escape, una oportunidad para transformar las penurias de la vida en algo más grande. En Tango Maffia, la esquina y la milonga se encuentran. La mafia se corona, y la historia de Ceese Bersa, como la de tantos otros, sigue adelante.