El mayor exponente de la escena del streaming de Argentina y responsable de que el evento se lleve a cabo en la jornada de ayer, Coscu salió a bancarlo luego de lo sucedido en el escenario.

En su cuenta de X Coscu publicó lo siguiente: “Quiero decirles a todos que Homer estaba pasando una semana muy mala. Y lo invitamos a cantar 2 temas, para despejarse y que disfrute. No saben lo feliz que estaba cuando le dije.”

El comunicado del Streamer continuó diciendo “De verdad me habló todo el día agradeciéndome. Me llamó ilusionado y feliz, me agradeció por la oportunidad. Y los problemas y la presión, y obviamente una adicción con la está luchando, no lo dejaron disfrutar como se merecía”

Por último, Coscu finalizó su comunicado con las siguientes palabras: “Pido apoyo y respeto para Homer. Es un tipazo”.

Homer El Mero Mero se iba a presentar en el evento Párense de Manos II, invitado por Coscu, pero una vez en el escenario no pudo cantar. Al bajar se descompensó y tuvo que ser asistido. Se conoció hoy un comunicado para informar que estaba bien y que estaba siendo asistido.