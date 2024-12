El gobernador Rolando Figueroa informó que la semana próxima se firmará el Pacto de Gobernanza II en Chos Malal.

Lo informó durante el aniversario de Villa Traful, localidad para la cual anunció la construcción de varias obras. “Así como al iniciar este año firmamos el Pacto de Gobernanza en Chos Malal -que se ha cumplido a rajatabla-, este lunes nos reuniremos nuevamente con todos los intendente y presidentes de comisiones de fomento en la capital histórica y cultural de todos los neuquinos para firmar el Pacto de Gobernanza II”, adelantó.

El mandatario hizo el anuncio este sábado durante los festejos por el 88º aniversario de Villa Traful, donde estuvo acompañado por la presidenta de la comisión de fomento, Roxana Chávez.

Figueroa resaltó que este nuevo pacto es: “para que analicemos cómo vamos a administrar los recursos y que la gente reciba las obras que verdaderamente necesita”.

En este sentido, afirmó que una administración eficiente “requiere planificación, hablar con la verdad, se requiere priorizar” y agregó: “he escuchado muchas necesidades que tienen los diferentes pueblos, pero se hacían canchitas de fútbol en pueblos donde no hay gas, donde no hay agua, donde hay pueblos que no tienen luz. Eso no puede ser. Tenemos que hablar con la verdad a la ciudadanía y decirle claramente lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y cómo vamos a planificar hacerlo”.

En otro pasaje de su discurso, expresó que: “cada una de las comunidades del Neuquén requieren la posibilidad de crecer en una provincia federal, en donde se respetan sus instituciones, y creo que el pueblo neuquino está dando muestras claras de qué es lo que quiere vivir y qué es lo que no quiere vivir”.

“Tenemos un pueblo sin ningún tipo de divisiones, acá no existen segmentos de población diferenciados muchas veces hasta ridículamente, acá estamos los neuquinos unidos para poder salir adelante. Quienes comienzan a dividir a las sociedades en partidos políticos, no sólo se han equivocado de páginas, no sólo se han equivocado de libros, sino que se han equivocado de bibliotecas. La sociedad lo que nos obliga es a trabajar todos unidos para brindarle soluciones a la gente”, sumó.

Más adelante, el gobernador remarcó: “Créanme que estamos viviendo situaciones que no pensábamos jamás que íbamos a vivir, pero tenemos la convicción de que la provincia del Neuquén está fuerte y respeta las instituciones por sobre todas las cosas. Ciudadano que no ejecuta bien su trabajo por supuesto que va a ser desplazado, porque no hemos llegado a gobernar la provincia para que todo siga como está. No llegamos para mirar para otro lado cuando existen los problemas. Los problemas hay que enfrentarlos y hay que actuar en consonancia con lo que la sociedad nos pide”.

También se refirió a los recursos que se anteriormente se usaban en espectáculos deportivos en detrimento de obras necesarias para cada comunidad. En este sentido, recordó que con el Mundial de Motocross: “se nos fueron 16 millones de dólares en 8 años, mientras tanto en Villa La Angostura no están conectados a la red eléctrica, no tienen cloacas, tienen problemas con el gas”.

Obras

El gobernador Figueroa dijo que: “en los primeros días de enero vamos a licitar la construcción de una pasarela en Cuyín Manzano, que hace falta hace muchos años” y anticipó que además de terminar con la etapa de la ruta que une a Villa Traful con los Siete Lagos, de la cual se van a pavimentar 12 kilómetros esta temporada, “ya estamos terminando los proyectos ejecutivos y buscando el financiamiento para poder hacer rápidamente el tramo que une Traful con la otra ruta, la que va hacia Bariloche”

Planteó que “es inentendible que en Villa Traful, como en Villa La Angostura, estemos generando electricidad con gasoil, teniendo una planta de GLP que tiene una parte utilizada para proveer gas y el resto se puede usar para tener electricidad a través de la generación térmica, que además de ser más barata es mucho más sana al ambiente, por eso es otra obra que vamos a concretar”.

Figueroa señaló que “hoy firmamos la posibilidad de realizar un asesoramiento con la planificación específica del crecimiento que necesita la Villa. Para eso está el COPADE, para poder planificar hacia dónde va a crecer cada comunidad y en Villa Traful nos hemos puesto el objetivo de que exista un crecimiento ordenado porque lo que más vale en las localidades es la tierra. Y la tierra hay que administrarla de forma eficiente”, aseguró Figueroa.

Indicó que en febrero del 2025 comenzará el proceso para poder tener el centro de salud de la localidad y agregó: “Hemos entregado títulos y escrituras, y además estamos cediendo a la comisión de fomento de Villa Traful la reserva de La Puntilla, que es un lugar muy visitado y debe estar muy protegido por parte de las autoridades locales. Así que creo que el abordaje integral de crecimiento de la villa es lo que debemos realizar, pero siempre con acciones y palabras concretas que se transformen en realidad”.

Estuvieron presentes, entre otras autoridades, los ministros de Salud, Martín, Regueiro, de Infraestructura, Rubén Etcheverry, y de Turismo, Gustavo Fernández Capiet; delegada de la Región Sur, Eliana Rivera; intendentes de localidades vecinas, secretarios y diputados provinciales.