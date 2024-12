El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, Marcelo Rucci, aseguró que está totalmente enfocado en el funcionamiento del gremio y que no aceptará candidaturas en las próximas elecciones legislativas.

“No tengo pensado participar activamente de la política. Me parece que nosotros estamos en una transición todavía dentro de nuestro gremio donde tenemos la responsabilidad de hacer las cosas prolijas, hacer las cosas bien.”, dijo a Red Social de Centenario.

Y agregó “representar a los compañeros se requiere de muchísimo tiempo, entonces creo que esta responsabilidad que me dieron mis compañeros las quiero sumir de la mejor manera. No, sinceramente hoy no tengo tiempo para la política, no me seduce”.

Rucci además consideró que el año 2024 fue un año difícil pero que se superaron muchísimos obstáculos y rescató que hubo “mucha comunicación”.

“Por la vía del diálogo poder acordar para que nuestros compañeros no pierdan sus salarios, que tengan condiciones de trabajo apropiadas. Es toda una cuestión de que lleva muchísimo tiempo, pero bueno, pasando un año difícil para todos los argentinos, nosotros una isla en esto sí también rescato que es nuestra organización hay mucha unidad, hay mucha confianza de la gente, de los dirigentes y eso es muy bueno, creo que eso también nos ayuda a conseguir logros, a conseguir estabilidad, a conseguir salarios, a conseguir condiciones de trabajo, a hacer una lucha constante”, detalló.