En la tarde de hoy se reunieron el presidente de Petrolero Argentino, Ivan Álvarez, y el presidente de Alianza de Cutral Co, Fabián Vega para tratar de tomar acciones en conjunto.

El encuentro es previo a la presentación de ambos clubes ante la Liga de Fútbol Neuquino, LIFUNE, de los descargos de lo ocurrido en el partido de sexta división, en el que resultó herido un adolescente que era uno de los jugadores que disputó el partido. Tuvo que ser operado de urgencia por una lesión en la muñeca y se encuentra bien.

“Nos juntamos con Iván, hemos estado en contacto todo este tiempo y la idea de que no pase lo que pasó el fin de semana. Nosotros no queremos más violencia, o un deporte, pero no una guerra”, dijo Vega a 299 Deportes.

La primera acción en la que acordaron es bajar el mismo mensaje de “no violencia” al resto de las comisiones de dirigentes, entrenadores, preparadores y jugadores. A partir de ahora esa es la política en ambos clubes y además dejar de discutir “quien tiene la razón para trabajar juntos”, dijo Álvarez.

“Los chicos no tienen que tener ese reflejo sobre las acciones que a veces tomamos los mayores, que son inoportunas y que no llevan a nada bueno. Ellos tienen que pensar en que el deporte es algo sano y que tiene que ser de la mejor manera, tanto adentro como afuera de la cancha, más allá de los resultados, y que todos queremos ganar cuando nos toca competir. Pero, sin duda, el camino inmediato es ponernos de acuerdo y saber de la importancia de que los dos club tengan el mismo mensaje hacia los dirigentes, entrenadores, preparadores, jugadores. Porque es la única manera de que este deporte tan lindo con dos club tan importantes se pueda disfrutar como se tiene que disfrutar y que nada opaque esto tan lindo que se genera cada vez que se encuentran los dos club”, afirmó el presidente de Petrolero Argentino.

Los dos clubes van a llegar estas acciones a la liga, aunque saben que habrá sanciones pero más allá de ello, se buscará prevenir antes que lamentar.

“Se puede ganar, se puede empatar, se puede perder, pero tenemos que estar todos juntos, tenemos que no haya más violencia, que es un juego, que es un juego. Y le debemos empezar a trabajar en conjunto realmente como tienen que ser los dos clubes más convocantes de Cutral Co y Plaza Huincul y de la provincia a que no pase más esto, no queremos que pase más esto” dijo Vega para reforzar la idea de que ahora la violencia ya no será tolerada en las instituciones.

Acá no se trata de que alguno tenga la razón y que alguno este por encima del otro, acá hay responsabilidades que tenemos que asumir y que sabemos que hay que cambiarlas y principalmente nosotros que estamos al frente tenemos que ponernos a trabajar en eso porque bajo ningún punto estamos de acuerdo con que estas cosas sucedan”, determinó Álvarez.