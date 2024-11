El escultor Aldo Beroisa fue declarado hoy como personalidad destacada de Cutral Co por el Concejo Deliberante. La declaración que impulsó la edila Jesica Rioseco fue respaldada por unanimidad.

“Aunque no nació en Cutral Co, siempre llevó el nombre (de la ciudad) con mucha honra y mucho orgullo”, dijo la concejala Rioseco al fundamentar la iniciativa.

Describió que gracias a las esculturas que realizó, la ciudad fue declarada como capital de los monumentos por la Legislatura neuquina. “Me pareció de suma importancia poder honrarlo desde nuestro lugar reconocer lo que sembró usted y su familia”, señaló.

Luego, la concejala Elida González, destacó emocionada, el orgullo que sintió por su obra, en especial, la del soldado que construyó en Zapala y a quien acompañó en el momento de su inauguración.

El edil Maximiliano Navarrete elogió el monumento El Cristo, donde dijo: “pasé horas frente a él sentado cuando no me sentía bien y a quien le pido que me proteja cuando salgo a entrenar a la ruta y agradezco cuando regreso”.

En la sesión, el artista estuvo presente, recibió la declaración y algunos presentes. Agradeció al cuerpo de ediles porque era la primera vez que se había destacado su trabajo de este modo.

“Hace 65 años se juntaron dos seres, uno de Neuquén y otra de Chubut y nació este ser hace 60 años. Le quiero agradecer a Cutral Co tener un lugar en el mundo, haberme dado una familia, una esposa y compañera de vida y al pueblo”, dijo el escultor.

“Es una caricia al alma”, acotó. “Se dijo que Cutral Co no tenía nada lindo, quizá no somos los más bellos, pero tenemos esas ganas de salir adelante. Tenemos fuerza natural que hoy nos cobija, pasamos cosas difíciles, pero estamos”, concluyó.