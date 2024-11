La Legislatura neuquina aprobó por unanimidad declarar de interés legislativo la 37° edición del Trem Tahuen, el encuentro de músicos folklóricos de la Patagonia, que además tiene el rango de ser fiesta nacional.

El despacho de comisión para el proyecto 17.120 fue presentado por el diputado Juan Sepúlvedal. Esta fiesta reúne a artistas locales y regionales y se erige como un espacio de encuentro y expresión que fortalece los lazos comunitarios en Cutral Co y Plaza Huincul.

La propuesta no solo busca reconocer su importancia , sino también declarar personalidad destacada a los músicos y creadores que han contribuido a su éxito. José Riveras, Oscar Scalerandi, David Gutiérrez y Aldo Hernández, quienes han sido fundamentales en la creación y consolidación del encuentro. Es esencial reconocer y apoyar eventos y personas que contribuyan al desarrollo cultural y a la visibilidad de nuestra identidad.

“El Tremn Tahuen es el festival de Cutral Co y me pareció importante reconocer a los creadores de este festival. Son personas que a pulmón llevaron adelante un sueño para los vecinos de Cutral Co de realizar una nueva fiesta popular”, dijo el diputado.

Por su parte, según indicaron sus creadores que la idea general fue la de reconocerse, primero como cutralquenses, luego como neuquinos y patagónicos.

“Nosotros tenemos una cultura local, por más que nos quieren hacer creer que viene desde afuera, y la idea del Tremn Tahuen fue en un inicio encontrarnos para compartir nuestra cultura”, subrayaron.

“La intención era trabajar nosotros los sureños para impulsar artistas que no tenían la misma visibilidad que otros. Por suerte y gracias al esfuerzo y el apoyo de mucha gente pudimos plasmar los objetivos y su fundamento y hoy se ha convertido en un Festival que año a año crece cada vez más”, acotaron.

“Nosotros somos la cara visible y en este reconocimiento honramos a muchos que estuvieron hombro con hombro junto a nosotros para hacerlo realidad”, dijeron.

Los músicos fueron invitados a la comisión D de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a exponer y más tarde fueron recibidos por la vicegobernadora Gloria Ruiz.

El diputado reafirmó su compromiso con la promoción de la cultura y el bienestar de la comunidad, manteniendo viva la memoria y alentando a todos los ciudadanos a participar y disfrutar de esta significativa celebración que se realizará del 14 al 17 de noviembre.