El evento se realizará en el Centro Cultural José Rioseco este 3 de noviembre a las 21. Se hará un recorrido por los discos más destacados de Pink Floyd.

P.U.L.S.E es una banda tributo a Pink Floyd originaria de Cutral-Co, formada a inicios de 2014. La banda surgió de la pasión compartida entre sus integrantes por la música de Pink Floyd, lo que los llevó a unirse para recrear y rendir homenaje a los icónicos sonidos de la legendaria banda británica. Con el tiempo, fueron incorporando a talentosos músicos locales para dar forma a lo que hoy es P.U.L.S.E.

La banda está compuesta por Lucas Cabrera en la primera guitarra y voz principal, Marcelo Morales en la segunda guitarra y coros, Ivan Morales en el bajo, Emiliano Alesker en los teclados y coros, Celeste Morales y Rosario Linco en los coros, Matias Valenzuela en el saxo, y Leo Solorza en la batería. Juntos, logran capturar la esencia del rock progresivo que caracterizó a Pink Floyd, ofreciendo un recorrido musical por álbumes icónicos como The Wall, Animals, The Division Bell, y The Dark Side of the Moon.

Entre sus últimos shows, P.U.L.S.E se ha presentado en el Teatro Gregorio Álvarez de Plaza Huincul y se prepara para una presentación destacada el 3 de noviembre en el Centro Cultural de Cutral-Co, donde ofrecerán un espectáculo audiovisual con proyecciones y un despliegue de luces que promete ser inolvidable.

La misión de P.U.L.S.E es replicar con la mayor fidelidad posible la experiencia sonora de Pink Floyd, brindando a su audiencia la oportunidad de vivir una experiencia única y emotiva. Con una fuerte dedicación a la calidad y la autenticidad, la banda busca mantener vivo el legado de Pink Floyd en cada show, llevando su música a nuevas audiencias y reencontrándose con los más fieles seguidores de la legendaria banda británica.

Comprá ya tu entrada en

Casa Vera

Apolo Gym

Bárbaros Barbería

Pulidos Zurita

Venta Online: www.passline.com