El enorme edificio de 22 aulas y un anfiteatro de 500 metros cuadrados quedó habilitado para que lo usen los jóvenes de Cutral Co y Plaza Huincul que cursan sus estudios secundarios.



El acto estuvo lleno de emoción, ya que se trata de una obra histórica, es la primera vez que la Universidad Tecnológica Nacional pone en marcha un colegio de estas características en Neuquén y en el país.



En el acto estuvo presente el intendente Ramón Rioseco, el rector de la UTN a nivel nacional y el gobernador Rolando Figueroa. Los acompañó el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza.



En el inicio se izaron las banderas de ceremonia y la orquesta infantojuvenil de Cutral Co interpretó los himnos junto a la cantante Ivi Inostroza.

Uno de los que habló fue el senador Oscar Parrilli que contó como fue que se gestó el colegio técnico del preuniversitario. Por decisión del actual intendente Rioseco, a la que sumó la UTN y el gobierno nacional que puso fondos para la obra. En diciembre, cuando asumió Javier Milei la obra se detuvo hasta que el municipio utilizó los fondos provenientes del yacimiento El Mangrullo para terminarlo.



También dejó su mensaje el rector Ruben Soro. “Estamos en momentos difíciles en el país. No sabíamos si iba por Obras Públicas o Educación de Nación. Se colaboró con el personal docente y no decente. Eso ahora no existe” dijo. “Nos falta todavía, la UTN es inclusiva y federal, es modelo universitario, lo tenemos que defender, somos la institución más creíble. No tenemos nada que envidiar a la educación privada, somos lo público con excelencia”, dijo el rector.