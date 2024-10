El gobernador Rolando Figueroa sumó un halago tras otro para la gestión de Ramón Rioseco y la de su hermano José Rioseco y no desaprovechó la visita a la Región Comarca Petrolera para dejar mensajes para el Concejo Deliberante de Plaza Huincul.

Desde el palco oficial por el 91 aniversario de Cutral Co, el gobernador Rolando Figueroa no escatimó elogios para la gestión de Rioseco y se despachó contra la anterior gestión en Plaza Huincul. Por ese motivo, Gustavo Suárez que estaba en el palco, se fue.

“Quiero felicitar al intendente de Cutral Co, por muchas acciones que viene realizando, porque está plasmando muchos sentimientos en el amor que le tiene a cutral Co, me contaba que con 18 años y decía cuando sea intendente voy a iluminar la avenida, lo movió el amor, la fortaleza, la resistencia, y por supuesto la vocación de servicio”, dijo Figueroa.

Y una vez más sentó posición sobre la política local. En una semana en la que se cuestionó la asistencia financiera para asfalto que había acordado el gobierno provincial con Plaza Huincul, Figueroa dividió a los políticos entre “los que hacen rodar la rueda todos los días, las del carro del trabajo y quienes le ponen palos en la rueda al trabajo, esa es la división que tenemos en la provincia”.

Y después comparó a Cutral Co y Plaza Huincul, algo políticamente incorrecto y que seguramente marcará profundo en la memoria de las dos ciudades. No las de ahora, sino las de antes, es decir, la gestión de José Rioseco con la de Gustavo Suárez.

“No es lo mismo el crecimiento que ha tenido Cutral Co, ni el crecimiento que ha tenido en los últimos años que lamentablemente la que ha tenido Plaza Huincul, no es lo mismo, no es lo mismo, Y por qué ha ocurrido esto, porque existe un intendente que está comprometido y que es ordenado a la hora de manejar los números fiscales, tiene superávit Cutral Co hace muchos años; Plaza Huincul también tenía superávit pero uno analiza la cantidad de obras que se hizo en la anterior gestión en una población y en otra población y no alcanza con tener superávit”, dijo Figueroa.

No hizo el gobernador mayores anuncios de obra pública para Cutral Co. Detalló si el trabajo que se hará en conjunto con los municipios para la construcción de una planta de tratamiento de residuos y resaltó la tarea que se hace en el EPAS para garantizar el agua.

Y se refirió, tal vez por primera vez en la zona, al trabajo de la policía para combatir el narcomenudeo. “Otro enorme desafío es dotar a la policía de lo que necesita, estamos sacando el doble de egresados, más de 400 efectivos vamos apoder egresar, al pedido del intendente (Rioseco) habrá mayor número de efectivos para las comisarías, más patrulleros que entregaré el próximo mes y más cámaras de seguridad. Hay algo valioso que tenemos que hacer: luchar contra el narcomenudeo, vamos a sacar una ley para que la Justicia de Neuquen comience a comenzar a trabajar en temas que otrora no se podía involucrar (como en narcomenudeo).

Dijo el gobernador que el gobierno provincial tiene un gran déficit en infraestructura. “Se necesitan 4 mil millones de dólares entre la demanda que existe, cada obra que hagamos tenemos que ir acortando la brecha entre lo que nos merecemos y lo que tenemos”.

Y en ese déficit mencionó que se necesitan “50 aulas nuevas por año, pero además nos faltan más de 30 escuelas, nos faltan hospitales, comisarías, más de 600 kilómetros de ruta, no solo con superávit se puede hacer obra sino para acelerar se va a tomar créditos blandos”. Dijo Figueroa que su gestión tendrá superávit este año y lo va a duplicar el año que viene pero que no será suficiente para hacer toda la obra necesaria.

Finalmente se sumó al reclamo de justicia por el homicidio de Luciano Hernandorena, reclamo que la familia llevó hasta la fiscalía general en Neuquén.