El parque solar de 3.5 megas está funcionando hace dos días, es decir que la energía del sol se inyecta hacia el sistema eléctrico nacional, lo que transforma al municipio de Cutral Co en proveedor nacional de energía.

¿Qué impacto tiene esta inversión para la ciudad, para el futuro? Es una pregunta que muchos vecinos y vecinas se hacen porque no genera trabajo directo y, sin embargo, se invirtieron en él un millón de dólares que era de la Municipalidad de Cutral Co.

Para la respuesta hay que analizar el contexto mundial, nacional, provincial y local. En el mundo, los países que integran la Organización de Naciones Unidas acordaron el año pasado que se deben reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero un 43% hasta 2030 y un 60% hasta 2035 en relación con los niveles de 2019, y alcanzar las emisiones netas de dióxido de carbono cero para 2050. Eso implicaría una reducción muy drástica de la utilización de los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas. No es que se vaya a terminar este combustible sino que no se utilizará porque es contaminante.

Por ello el gobernador Rolando Figueroa repite cada vez que puede “nos queda una ventana de 30 años para monetizar Vaca Muerta”. Y últimamente también comienza a hablar de Neuquén Post Vaca Muerta, que parece lejano porque todavía se espera que la industria petrolera explote en actividad y traiga mucha riqueza a la provincia, pero no será por mucho tiempo, por el acuerdo de la ONU respecto de las energías limpias.

Neuquén quiere ser un lugar estratégico de generación de energía en el país, primero de combustibles fósiles, pero después de energía renovable. En el mismo camino está el noroeste del país, el NOA, y sus yacimientos de litio. Y allí hay que mirar lo local: Cutral Co se quedó afuera del desarrollo de Vaca Muerta, igual que Plaza Huincul, aunque esta última en menor medida y con mayores posibilidades de reinserción. Ello es porque el impacto del fracking está en Añelo, y por razones principalmente políticas se extiende hacia San Patricio del Chañar, Centenario y Neuquén capital.

En ese afán de diversificar y de la mano de la visión estratética de Ramón Rioseco, se buscó incursionar en la energía renovable. Primero fue en la eólica, en convenio con el INVAP, pero esos proyectos no prosperaron ya que nunca tuvieron acceso a los subsidios que otorgaba el programa RenovAr. Hay que recordar que ese programa sí apoyó un proyecto de capitales chinos en Los Meandros, cerca de Challaco, que nunca se hizo por decisión de los empresarios asiáticos.

El polo tecnológico de Cutral Co quedaba sin rumbo, así que se sumaron empresas ahora si más relacionadas con la industria hidrocarburífera y de otros servicios. Pero no quedó allí. Ramón Rioseco, en su participación en el Parlasur, comienza a interiorizarse de la potencialidad de la energía solar, porque el exgobernador de San Juan era también parlamentario del Mercosur.

Y allí, con José Rioseco como intendente, se decide la inversión en un parque solar. Primero era con capitales privados pero ello no prosperó y finalmente se hizo con fondos municipales.

Bien ¿y para qué sirve? resulta que la generación de energía limpia y renovable es el futuro de la energía. Y con este parque solar pequeño, Cutral Co puso en el mapa de la generación de energía solar no solo a la ciudad, sino a toda la provincia. Este parque funciona, quiere decir que está probado que el sol de este lugar de la Patagonia es apto para la energía solar, no es una suposición, una previsión, es una realidad.

Así que tener energía solar devuelve a Cutral Co a la escena energética, de la que había quedado ajena con Vaca Muerta. Ello implicará más proyectos, hoy se anunció que la provincia trabajará junto al municipio para la instalación de un parque de 30 megas. Con energía sostenible, Cutral Co pasará a ser considerada para futuros proyectos industriales que requieran de energía, cuya generación es el sol.

De más está decir que toda la energía que se venda, serán recursos que se sumarán al presupuesto municipal. El intendente Rioseco informó hoy que se firmará un contrato con una empresa que quiere la energía del parque por 20 años.

¿Qué proyectos podrían instalarse? Dijo hoy el gobernador Figueroa que Neuquén (la de Vaca Muerta y Post Vaca Muerta) podría albergar proyectos de procesamiento de datos e inteligencia artificial.”¿Por qué? Porque hay distintas energías, la eólica, ahora la solar (por el parque de Cutral Co) , estamos trabajando en la geotermia para poder reinventarlo, sobre todo con el tema del clima frío, es una ventaja. Las máquinas de procesamiento de datos se elevan mucha temperatura, entonces requieren frío y en eso también la zona cordillerana otorga una ventaja. Si a eso le sumamos el gas a la generación através de gas, brindamos una seguridad energética a quienes pueden venir acá”, describió Figueroa a Cutral Co al Instante.

El camino del parque solar no fue simple. Dijo Rioseco hoy “es un sueño que comenzó hace muchos años con el parque tecnológico para generar energías limpias, pensando en ciencia y tecnología, no es una tarea fácil” y agregó “no es sencillo conseguir los recursos (para construirlo) y no es fácil ponerlo en marcha, requiere de muchos procedimientos muy rígidos, muy duros de cumplir, toda esa tarea de gestionar para que terminemos de ponerlo en marcha. Hace dos días me llamó el gobernador para decirme que consiguió la última autorización, gracias a él y al ministro Rubén Etcheverry”.

En su discurso por la inauguración formal del parque solar, Figueroa expresó “estos 30 años que vamos a tener gas, nos apartamos de la generación limpia, queremos apuntar en este Neuquen Post Vaca Muerta; el primer paso es éste, es el primer parque solar que funciona, hay otro que está pero no funciona y del que se debe plata”

Y relacionó la generación de energía con la disputa por las hidroeléctricas. “Todo lo que nos han podido quitar, nos quitaron, pagan las regalías a un precio irrisorio y lo que quiere Neuquén es tener autodeterminación” detalló y se quejó porque Nación aseguró que “solamente podemos pedir el 20% del pago en especies, es anticonstitucional, ya les ganamos tres, le vamos a ganar un tercer recurso, nos quieren saquear”.