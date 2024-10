Una estrella amarilla que recuerda al joven motociclista Julián Acosta fue pintada esta tarde en la avenida Olascoaga y Corrientes, en Cutral Co.

Su familia y los integrantes de “Estrellas Amarillas del Neuquén” desarrollaron la actividad de plasmar la estrella amarilla con la intención de recordar la pérdida de una vida, pero también para hacer prevención.

“Queremos generar conciencia para que no se naturalice ver estrellas amarillas en el asfalto ni como carteles verticales. No son naturales”, explicó Fabiana Marillán de la organización. Agregó que: “son una señal de tránsito que indica que alguien perdió la vida porque otro no respetó las normas de tránsito”.

Dijo que es necesario respetar y cuidar el espacio vial que todos transitamos. “Es necesario que nos cuiden y nos cuidemos entre todos porque en nuestra casa siempre están esperando que volvamos”, apuntó.

El padre de Julián, Horacio, contó que desde su familia se contactaron con la organización para poder pintar la estrella que recordará a su hijo. “El principal motivo es quela gente tome conciencia, que respetemos las leyes de tránsito y que seamos cuidadosos”, indicó.

Recordó que su hijo Julián iba a bordo deuna motocicleta por la mano sur de la avenida Olascoaga y al llegar a Corrientes se produjo el encontronazo con un vehículo. “Falleció por las múltiples heridas. El auto y la moto se prendieron fuego”, describió.

La causa judicial por este incidente vial está en trámite.

Desde la organización Estrellas Amarillas se iba a repintar también otra estrella en la ruta 22, donde perdió la vida una vecina. Marillán indicó que si las familias de víctimas de siniestros viales quieren acercarse a la organización, pueden contactarse para que tambien funcione el grupo aquí como hace unos años atrás.