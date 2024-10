Alianza adelantó su partido por la quinta fecha del Torneo Clausura frente a Bicicross y ganó como local por 2 a 1. En un partido en el que Alianza fué superior a su rival, el resultado no refleja lo que fue el desarrollo del encuentro.

En el inicio del partido, el equipo local tuvo dos ocasiones muy claras para poder abrir el marcador. La intensidad y los centros desde los laterales generaban peligro en el arco de Bicicross. El visitante tuvo dos ocasiones de gol y en la segunda de ellas encontraba a la defensa de Alianza saliendo del fondo y Martin Alvarez definió eludiendo a Romero para marcar el 1 a 0.

Alianza se iba a quedar unos minutos después del gol con un jugador menos por la expulsión de Ramiro Sepulveda luego de que agrediera a un jugador de Bicicross sin pelota. El conjunto local se acomodaba sin hacer cambios y a los 47 minutos del primer tiempo luego de una gran jugada de Alejandro Diaz empató el encuentro.

El inicio del segundo tiempo fué de ida y vuelta. Ambos equipos tenían ocasiones para ponerse en ventaja pero no las aprovechan. Alianza comenzó a hacerse dueño de la pelota y tenía muchas ocasiones de gol que no podía convertir. A los 45 minutos del segundo tiempo Emanuel Lopez marcaba el 2 a 1 con un remate desde afuera del área que el arquero de Bicicross no podía desviar.

Alianza logró sumar su primera victoria en el Clausura luego de tres derrotas y un empate. Ahora los dirigidos por Walter Torres se medirán frente a Don Bosco en el inicio del Torneo Regional Amateur.