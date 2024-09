Ante el incremento en el uso de los EcoPuntos ubicados en diferentes zonas de la ciudad, vecinos de Cutral Co emitieron una serie de recomendaciones para asegurar un manejo adecuado de estos espacios de acopio de residuos reciclables. La iniciativa busca fomentar un correcto uso de los contenedores, evitando acumulaciones de basura en la vía pública y promoviendo prácticas responsables en el reciclaje.

El mensaje principal destaca la importancia de no dejar residuos fuera de los contenedores. “Las cajas de cartón deben ser desarmadas antes de depositarlas. Si algún material no entra en el contenedor, es porque no está permitido su acopio, como es el caso de los plásticos sucios”, indicaron desde la comunidad.

Además, se ha habilitado un número de contacto para reportar cualquier inconveniente relacionado con el llenado de los EcoPuntos. “En caso de que el contenedor esté lleno, los vecinos pueden comunicarse con el servicio de Saneamiento al +54 9 299 553-2550 para informar la situación. Sin embargo, en ningún caso se debe dejar basura en la calle”, remarcaron.