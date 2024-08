Este martes se reanuda el paro por 72 horas que dispuso el gremio docente ATEN en el último plenario de secretarios generales.

“Estaremos acá acompañando la segunda etapa de los alegatos. Mientras tanto habrá compañeros haciendo actividades de visibilización del conflicto docente en distintos lugares de la provincia. El miércoles estaremos concentrando en la Legislatura”, explicó el secretario general, Marcelo Guagliardo.

Subrayó que la concentración en el lugar donde trabajan las legisladoras y legisladores se resolvió porque entienden que es el lugar donde: “se originó el conflicto”.

“Entendemos que las posibilidades de resolver un conflicto de esta naturaleza es dándole continuidad a una instancia de discusión que se inició el sábado anterior, que fue rechazado por las asambleas, pero que fue una primera instancia para empezar a discutir estas cosas que nos están haciendo atravesar este conflicto”, sostuvo Guagliardo.

Ante la consulta de si existió algún tipo de contacto por parte del gobierno provincial para retomar la mesa de diálogo, Guagliardo dijo que no.

“Para las autoridades provinciales parace que esa no parece ser una vía, por el momento”, describió. El titular del sindicato de las y los maestros neuquinos lamentó que el conflicto continúe porque, en la medida que no se encuentre un canal para su solución, se seguirán resolviendo las acciones que pongan al sistema educativo en tensión. “Y eso no beneficia a nadie”, aportó.