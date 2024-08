En Plaza Huincul, el Deliberante aprobó por mayoría la ordenanza que regula la tenencia de los perros considerados como de razas peligrosas. El edil Fernando Doroschenco (Frente y la Participación Neuquina) no la avaló.

El texto de la norma fija cuál es el comportamiento que deben seguir las personas que tienen a su cargo los perros en los espacios públicos.

Los fundamentos de Doroschenco para no acompañar la iniciativa están dados, entre otros, en el poder de policía que: “no permite la retención y notificación de la persona que lleva un perro y que esté en infracción, por lo tanto si no hay un efectivo policial al lado, la persona seguirá caminando. No hay manera de identificar a la persona para labrar dicha infracción”.

Por otra parte, consideró que se debió hacer en conjunto con Cutral Co -como varias ordenanzas- para que la aplicación sea efectiva, entendiendo que se puede pasear en una ciudad y otra sin inconvenientes.

“Se interacciona en las dos comunidades, en los distintos paseos las personas van con sus animales. Hoy vamos a tener el inconveniente que si Cutral Co no decide sancionar esta norma, tranquilamente vamos a tener como dije, personas que van a a ocupar espacios por el ejido de Plaza Huincul”, subrayó.

La ordenanza estipula que es necesario tener una normativa aplicable a la tenencia responsable de perros para que se preserve la integridad física de las personas y de otros animales. Se consideró que en la mayoría de los casos se observa: “desidia y descuido” por parte de los responsables.

El articulado indica lo siguiente: se busca regular los paseos de perros por zonas públicas cuyo temperamento agresivo pueda resultar potencialmente peligroso.

Tienen que usar collar, correa -de 1,50 metros como máximo y bozal. Además, la persona responsable del can tiene que llevar los elementos para recoger las heces del animal.

Si mordió a alguna persona u otro animal, deberá estar en la casa de su responsable hasta que indique el veterinario o un máximo de 72 horas.

Las personas incumplirán la ordenanza y serán sancionadas si pasean por la vía pública o en espacios comunes a los perros sin sujetarlos con correo o sin bozal; abandonarlos en calles o en lugares públicos; incumplir con el aislamiento obligatorio en caso de que el animal haya protagonizado incidentes de mordedura

O cuando se nieguen a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes en orden al cumplimiento de las funciones establecidas en esta ordenanza así como al suministro de información inexacta o de documentación falsa artículo.

Se dispone también que el Ejecutivo municipal deberá en un plazo de ciento ochenta días, a partir de su publicación reglamentar la ordenanza; elaborar cartelería para ser ubicada en espacios públicos donde considera como la autoridad de aplicación

“Creo que tenemos otro problema más grande que es que el poder de policía no permite la retención y notificación de la persona que lleva un perro que esté en infracción, por lo tanto si no hay un efectivo policial al lado y la persona sigue caminando no hay manera de identificar a la persona para la labrar dicha infracción”, dijo Doroschenco para fundamentar su rechazo.

“Las intenciones son muy buenas, pero creo que el resultado final no fue apropiado”, concluyó Doroschenco.

Vidondo lo puso a votación y terminó aprobada por seis votos a favor y uno en contra.