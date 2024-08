La alianza estratégica entre el municipio de Cutral Co y la Universidad Tecnológica Nacional comienza a dar sus frutos después de muchos años de constante trabajo.

La integración de Cutral Co y de Plaza Huincul al desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta existe pero por la propia inercia de la industria más que por decisiones y acciones políticas de los gobiernos municipales o provincial. Es que la estructura de Añelo es tan insuficiente que “derrama” hacia localidades cercanas principalmente San Patricio del Chañar, Centenario y Neuquén capital y en mucho menor medida llega a la comarca petrolera.

El gobierno provincial no tiene planificación de desarrollo orientada a la integración, muestra de ello es que dejó a estas dos localidades fuera de la región “Vaca Muerta” aunque, quizás por costumbre, le dejó el nombre de “petrolera”.

Pero por fin el municipio de Cutral Co avanza a paso firme con acciones para lograr que la ciudad obtenga rédito económico de un desarrollo relacionado con el petróleo y el gas. El primero fue sumar a una empresa dedicada a servicios para perforación no convencional y el segundo fue el convenio firmado ayer con la UTN y la empresa Xoren para la utilización de software ETAP para el modelado, diseño, análisis, optimización, control, operación y automatización de sistemas eléctricos de potencia.

La universidad recibió la licencia del software y con él podrá realizar el modelado de la planta solar del municipio de Cutral Co. Pero además podrá formar a sus futuros técnicos e ingenieros en la utilización del programa. El representante de Xoren, Luis Anaya, explicó que “la licencia es para que los estudiantes y futuros profesionales se puedan formar y tener una base que,inclusive cuando vamos a las búsquedas laborales, algunas empresas ya piden que la persona tenga experiencia o manejo en algún software como ETAP, así que ya es un referente en el mundo laboral, por lo cual que usen esta herramienta, es una forma de apoyar a que los futuros ingenieros puedan obtener o conseguir trabajo más pronto, porque esto no tiene costo, nosotros estamos dando herramientas sin costo alguno”. Claro que más técnicos utilicen el software de ETAP hará que más empresas las utilicen y compren, es un ganar- ganar.

¿Y cómo ayudaría esto a integrar a Cutral Co al desarrollo de Vaca Muerta? Por un lado porque ofrece más profesionales capacitados con última tecnología a la industria, no sólo petrolera sino de la energía renovable y por otro porque si esos profesionales son habitantes de Cutral Co y Plaza Huincul y trabajan en esta zona, su crecimiento personal redunda en un crecimiento colectivo de la actividad económica de la región Comarca Petrolera.

Cutral Co quiere transformarse en el centro del desarrollo de energía renovable, principalmente solar. Y para ello se trabaja en la instalación de 20 megas de un nuevo parque que esta vez tendría inversión privada y no estatal. En la red de interconexión nacional hay espacio disponible y Cutral Co quiere ocuparlo todo con inversiones cerca de la localidad.

A la vez impulsará la utilización de paneles solares en los domicilios, uso que ya tiene un aval jurídico con la ley provincial 3297 que adhiere a la ley nacional 27424. Para ello trabajarán en la formación de instaladores domiciliarios de paneles solares y, en simultáneo, trabajan en la legislación para que Copelco implemente la interconexión con el sistema de distribución.

Por ahora parece todo muy lejano, pero la utilización de la energía renovable es una realidad ya y perdurará en el tiempo.