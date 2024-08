ATEN convocó a un nuevo paro docente de 72 horas en respuesta a las políticas recientes del gobierno provincial relacionadas con el presentismo. La medida de fuerza se llevará a cabo del 6 al 8 de agosto e incluirá distintas actividades en la Casa de Gobierno y asambleas provinciales.

Martes 6 y Miércoles 7 de agosto : Permanencia en la Casa de Gobierno de 7:00 a 15:00.

: Permanencia en la Casa de Gobierno de 7:00 a 15:00. Jueves 8 de agosto: Asambleas en diversas seccionales de la provincia.

La protesta surge como respuesta al reciente plus aprobado por la legislatura, que establece un importe adicional en los sueldos de los docentes que no superen las tres inasistencias justificadas por trimestre. Según ATEN, esta medida castiga a quienes enfrentan dificultades para no enfermarse, en lugar de reconocer las realidades del trabajo docente.

Además del rechazo al plus por presentismo, los docentes expresaron una serie de demandas:

Mesa de Negociación Urgente: Los gremios piden una convocatoria inmediata para dialogar con el gobierno provincial sobre sus demandas. Rechazo al Impuesto a las Ganancias: Solicitan la revocación de la restitución del impuesto. Renuncia de la Ministra de Educación: Exigen la renuncia de Soledad Martínez, argumentando una gestión insatisfactoria.

La decisión de realizar el paro se tomó después de una marcha el pasado 1 de agosto, que los gremios calificaron como exitosa en términos de participación. Durante el plenario docente, se definieron estas medidas como una respuesta a la falta de avances en las negociaciones con el gobierno.