Un grupo de 50 vecinos de las localidades de Cutral Co Roca, Regina, Catriel, Zapala se encuentra atrapado en una pesadilla durante lo que prometía ser un viaje soñado por Europa. La aventura, que comenzó a principios de julio, se convirtió en un relato de engaños y desilusiones.

La travesía comenzó en Ezeiza con destino a Madrid el 6 de julio. Sin embargo, desde el primer momento surgieron problemas. Una madre y sus dos hijos menores de edad fueron separados en vuelos distintos, reencontrándose dos días después en Europa. Este fue solo el preludio de una serie de desafortunados eventos.

Los turistas, quienes habían pagado en cuotas un total de ocho millones de pesos a una agencia de viajes con sede en Catriel, relatan que no fueron advertidos de posibles complicaciones. Tras recorrer Francia y Portugal, al llegar a Edimburgo, Escocia, descubrieron que su alojamiento no estaba reservado. La empresa escocesa, encargada de esta parte del tour, no cumplió con sus obligaciones, dejándolos desamparados en una ciudad desconocida.

Alojados temporalmente en una residencia estudiantil, los turistas varados claman por ayuda. Acudido al Consulado argentino en busca de ayuda, pero la respuesta fue desalentadora: no podían intervenir en un conflicto entre privados. La situación se ha vuelto más crítica con la proximidad de la fecha de regreso, programada para el 28 de julio. Ahora, se les solicita un monto adicional para asegurar el vuelo, un gasto que muchos no pueden afrontar.

Familiares en Argentina comenzaron a pagar los pasajes de regreso para algunos, mientras otros se preparan para iniciar acciones legales contra la agencia de viajes. La responsable de la agencia, según informó el medio local Catriel 25, prometió aclarar la situación a su regreso al país.