El gobernador Rolando Figueroa y los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza encabezaron la primera reunión política y técnica de la región Comarca Petrolera. ¿Por qué este encuentro es importante? Porque se habló de viviendas, de escuelas, de cámaras de seguridad, de drogas, de salud, de explotación petrolera, de empleo y desempleo. Una agenda muy cargada de temas muy importantes.

El gobernador fue el primero en hablar y dejó en claro que apoyará la ampliación del ejido de las localidades y prometió el gas para Sauzal Bonito. También aseguró la obra pública, pero aclaró que el estado no va a pagar cualquier precio. “No es más un Estado bobo”, dijo y contó que durante el gobierno de Omar Gutiérrez las rutas salían el doble en Neuquén que en el resto del país.

Aprovechó también para pedirle a Copelco que baje las tarifas a la provincia. Directamente hizo el pedido al presidente de la cooperativa, Máximo Cisneros, que estaba presente en la reunión. El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, explicó después a este medio que es un tema a trabajar con los municipios y que el abordaje es simple: “siempre que el gobierno provincial pague sus facturas a tiempo”. Lo relacionó igualmente con el proceso de austeridad y orden económico que quiere implementar Figueroa en todos los ámbitos.

Los intendentes plantearon, en conjunto, la necesidad de que se haga una planta de tratamiento para aguas cloacales, porque ahora la contaminación que se genera en el zanjón genera un pasivo ambiental importante. Y la situación será más grave mientras más viviendas se sumen al sistema, cómo ocurre año tras año. Y Rioseco en particular, preguntó por los créditos hipotecarios del BPN, porque le llegan reclamos y no hay respuestas. Desde el banco se le informó que hay zonas donde los cupos no alcanzaron y en otras donde sobraron. Están esperando para ver si se cubre o no para destinarlas a las zonas donde hay más demanda. Y que por eso no se notificó a nadie todavía si se le adjudicará o no el préstamo.

Así ve la provincia a la Comarca Petrolera

El primero en exponer, en cada reunión, es el COPADE. Ana Servidio detalló toda la información que tiene el gobierno de la provincia. Hubo discrepancias respecto de la cantidad de habitantes en la zona, pero brindó datos importantes, como que las tres actividades más importantes son la explotación petrolera, la industrialización con la refinería y la producción de carne porcina, con la granja El Amanecer.

Salud 👉 El ministro Martín Regueiro dijo que las principales causas de muerte en esta región son los problemas cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Aceptó que hay un déficit grave en cuanto a centros de salud y aseguró que la prioridad es salir a prevenir, por ejemplo, para detectar casos de cáncer antes de que sean mortales. Desestimó la posibilidad de un centro oncológico como reclama Plaza Huincul. Anunció además que se quiere instalar una base del SIEN, el servicio de emergencias provincial.

Educación 👉 Por el lado positivo, la ministra Soledad Martínez dijo que es beneficioso que culturalmente toda la región quiera capacitación con insersión en la industria petrolera. Y que todos los esfuerzos vayan en el mismo sentido. Por el lado negativo dijo que faltan escuelas, que el desarrollo de la infraestructura atrasa 30 años y que se necesita otra EPET pero que no se puede prometer que se va a construir sin antes solucionar lo que no funciona.

Seguridad 👉 El ministro Matías Nicolini dijo que la mayoría de los delitos en la región son hurtos y robos simples. Y que no tiene una estadística, pero que muchas veces se relaciona con la compra de droga. Así que consideró que la decisión del gobierno provincial para que el narcomenudeo se convierta en un delito provincial impactará positivamente. Y pidió al intendente Ramón Rioseco que pronto se firme un convenio para que la Policía acceda a las cámaras que tiene la Municipalidad.

Gobierno 👉 El ministro Jorge Tobares aseguró que se trabaja mucho en la regularización de tierras. En la región el 40% son tierras fiscales y el 60% está en manos de privados. Y muchos de ellos no tienen regularizada su situación. Dijo que hay dos comunidades mapuches que no están relevadas por la provincia y que le gustaría trabajar en conjunto con los municipios en el abordaje de violencia de género, discapacidad, adultos mayores, en casos en los que interviene la justicia.

Energía y Recursos Naturales 👉 No estuvo el ministro Medele pero habló en su representación Fabricio Gulino, subsecretario de Energía e Hidrocarburos. Dejó datos muy interesantes, por ejemplo que hay estudios de prosprección que son alentadores para llegar a la formación Vaca Muerta en áreas cercanas a Sauzal Bonito. Y que el gobierno tendrá que discutir la continuidad o no de unas 30 concesiones convencionales, muchas de las cuales están en la región.

Desarrollo Humano, Gobiernos locales y Mujeres 👉 Habló en representación Natalia Fenici, quien resaltó la tarea que se realiza en cuanto a capacitación y asistencia técnica desde el municipio de Huincul, dijo que es la comuna más que más demanda los programas. Y detalló todos los programas que están en vigencia y que pueden utilizados

Trabajo y Desarrollo Laboral 👉 El ministro Lucas Castelli dijo que en esta área no se genera empleo, pero se procuran mejores oportunidades para que las personas sean empleadas en el ámbito privado. Y pidió al municipio de Cutral Co que se sume al programa Emplea Neuquén como lo hará Plaza Huincul en los próximos días

Turismo👉 Gustavo Capiet fue muy honesto: dijo que esta región es la que mayor atraso tiene en esta área. Que no hay relevamiento de la cantidad de camas porque solamente tienen relevados ocho alojamientos. Y que para avanzar hay que generar actividades turísticas, proveedores turísticos, que existen pero no están relevados. Y que no se puede “salir a vender” la zona sin esa información.

Infraestructura 👉 Admitió que hay un déficit importante, para estar en condiciones más o menos bien en infraestructura, se necesitarían 5000 millones de dólares en toda la provincia.

En general, tras todas las exposiciones, los intendentes se mostraron satisfechos. “Estamos en sintonía con el gobierno provincial, estamos para trabajar”, dijo Ramón Rioseco.

Y Claudio Larraza dijo que es muy optimista por el trabajo en conjunto que se puede realizar.