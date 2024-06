En las últimas horas, una madre desesperada recurrió a las redes sociales para buscar a su hijo de 11 años, quien fue llevado por su padre, quien según los dichos de la mujer tiene problemas de adicción. La mujer explica que la policía no ha actuado con la rapidez necesaria, habiendo transcurrido ya 24 horas desde la desaparición.

Según declaraciones de la madre, el padre del niño, quien enfrenta problemas consumo, se llevó al menor y lo “utiliza como escudo en su situación vulnerable”. La progenitora, angustiada, pide información sobre su paradero, destacando que el entorno en el que se encuentra su hijo es altamente peligroso.

“Anoche me escribieron que está en las 450 parando con el padre en la casa de un tipo”, afirmó Florencia a este medio. “Llamé inmediatamente a la policía, pero me dijeron que no pueden hacer nada por decisión del Defensor de Niños, Lautaro Arévalo, hasta que vaya a tribunales mañana”, agregó visiblemente preocupada.

La madre destacó la peligrosidad del entorno en el que se encuentra su hijo, mencionando que “mi tía lo vio ayer, antes que yo publicara la búsqueda, y dice que lo vio borracho al padre con una mujer y el niño iba atrás”. Florencia también expresó su frustración por las decisiones tomadas por las autoridades competentes: “Él tiene prohibido llevarse a mi hijo. Por su historial de adicciones y su comportamiento conflictivo, no está en condiciones de cuidarlo”.

En comunicación con el comisario Pérez, se confirmó que tanto el padre con el niño y la madre se presentaron en la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia (CENAF) N° 4 de Cutral Co. El hombre posee una restricción de acercamiento a la mujer, pero no al niño. Mañana lunes deberán presentarse ambas partes con sus representantes legales en la Defensoría.

La CENAF N° 4 se especializa en la atención de mujeres, niños y adolescentes en situaciones de violencia y vulneración de derechos, y está trabajando en el caso para garantizar la seguridad y bienestar del niño.