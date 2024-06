La industria petrolera genera contaminación, ello no es ningún secreto. Pero hay compromisos internacionales asumidos para reducir la huella de carbono para 2050 y la industria avanza hacia su neutralización.

La jornada se denomina Vaca Muerta Net Zero y es un evento organizado por el gobierno de la provincia de Neuquén y la comuna de Cutral Co. Net Zero es una categoría ambiental que significa que todo el carbono que genera una industria es absorvido en la misma cantidad por otra actividad.

En este caso, la industria petrolera genera carbono por el gran transporte que requiere, de materiales, insumos, personal pero principalmente por el venteo de gas. Esa contaminación intenta reducirse en conjunto de actividades del agro y la forestación, ya que los bosques son los grandes captadores de carbono.

El ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry y el intendente municipal Ramón Rioseco fueron los encargados de anunciar que habrá una jornada el próximo 15 de julio, en el Centro Cultural de Cutral Co. Participarán empresas del sector petrolero y la comunidad.

Etcheverry explicó que “toda actividad tiene su impacto, tiene su emisión de carbono y lo que se trata de hacer es de neutralizarlo. Lo primero que se suele hacer es a través de la propia actividad. El metano, por ejemplo, cuando hay fugas en los sistemas de conducción, en las plantas, es mucho aún peor como efecto de gas invernadero que el carbono. Entonces, la primera situación, que se está controlando desde la provincia, pero también las empresas tienen sus propias políticas de cuidado, tratan de disminuir al máximo las pérdidas, los que son los venteos, todo lo que son las juntas y demás”. Cómo están haciendo las empresas para disminuir los venteos es lo que van a explicar en la jornada.

La primera etapa para reducir la emisión es “con tecnología, con programas, con políticas internas, con controles, con mediciones, registros, certificaciones y transabilidad y todo eso, cómo lo hacen seguramente alguna de las empresas nos va a contar un poco cómo”,dijo el ministro.

La segunda etapa es crear bosques porque son “netos receptores de carbón”. Etcheverry explicó que se intenta “a través de compensaciones cercanas de una industria que emite y otra que captura, tratar de llegar a esa neutralidad”. Si el gas de Vaca Muerta, principalmente el gas licuado, logra certificar la neutralidad (el Net Zero) entonces accedera a numerosos mercados internacionales que adquieren gas pero sólo son ese sello.

El intendente Ramón Rioseco aseguró que las emisiones del yacimiento El Mangrullo son monitoreadas, al igual que la inversión. Y agradeció que se haya elegido a Cutral Co para realizar esta jornada porque desde la comuna se trabajó y se trabaja en el desarrollo de energías limpias “un poco en soledad”. Y mencionó el acuerdo con el INVAP para construir aerogeneradores de energía eólica y la construcción de un parque solar.