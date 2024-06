Dos ministros claves dentro del armado político del gobierno provincial son Juan Luis Ousset y Jorge Tobares. Uno, jefe de Gabinete, es el artífice de la regionalización y Tobares, ministro de Gobierno y oriundo de Cutral Co, es el nexo que más a menudo utilizan los intendentes locales para resolver asuntos relevantes que involucran al gobierno de Rolando Figueroa.

¿Qué piensan el gobierno provincial que podría ser el futuro inmediato y a largo plazo para la región Comarca Petrolera? Por un lado, Ousset apunta a la diversificación más que en la incorporación de la zona al impulso de Vaca Muerta. Y Tobares asegura que, en el día a día, el diálogo es fundamental para que los recursos provinciales lleguen a todos los huinculenses y cutralquenses.

Respecto del futuro productivo, Ousset dijo a este medio que la regionalización en esta área “tiene que ser una transición, como estamos viviendo una transición energética, aprovechar los recursos que tenemos pero para diversificar nuestra economía”.

La primera opción que “pienso es en el turismo, como una actividad que hoy no está lo suficientemente desarrollada en virtud de la potencialidad que tiene. Cada una de las regiones tiene que tener su propia identidad, independientemente de cuál fuera, obviamente la comarca petrolera tiene también una identidad vinculada con el desarrollo hidrocarburífero, pero no necesariamente tiene que seguir así, tenemos que buscar otro tipo de acciones o de opciones productivas que permitan, cuando no estén los hidrocarburos, tener un futuro, tener una población con empleo genuino, otras actividades económicas, otras actividades productivas y sobre todo una generación educada y por eso hago tanto hincapié sobre las becas porque en realidad esa sí que es una política”, dijo Ousset.

Diálogo y más diálogo

Durante las últimas gestiones, de impronta riosequista, los fondos y programas provinciales no llegaron a la zona, por decisión provincial pero también local.

La gestión de Ramón Rioseco como intendente y de Rolando Figueroa como gobernador no había iniciado bien, en términos de relaciones institucionales y políticas, pero ello ya se ha modificado.

“Creo que se ha ido trabajando con mucho respeto, fundamentalmente por la representatividad de los gobiernos locales, tanto el gobierno de Cutral Co como el gobierno de Plaza Huincul, Sauzal Bonito, que son las tres comunidades que integran la comarca o la zona petrolera para nosotros. Con ellos hemos ido escuchándonos, planteando algunos objetivos en común, tratando de lograr que en definitiva el presupuesto del Neuquén llegue a las tres comunidades”, dijo el ministro de Gobierno, Jorge Tobares.

Especialmente agradeció “los esfuerzos que han hecho las intendencias, en el caso concreto de la cuestión educativa, donde, independientemente de las dos realidades diferentes que tiene Cutral Co y Plaza Huincul, valoramos las acciones que las intendencias han llevado adelante hasta acá, tratando de que todos los colegios puedan funcionar”.

Tobares asegura que se han superado las instancias electorales. “El diálogo hoy en día es un diálogo sincero. Nosotros estamos muy enfocados. Y valoramos también el aporte y el acompañamiento que hacen todos los intendentes en lograr que tengamos Neuquén con mayor autonomía a nivel nacional, donde sabemos todos los neuquinos que tenemos que reestructurar la afectación de nuestros recursos”, dijo el ministro ya que los recursos coparticipables se redujeron y ello requirió de un reordenamiento a nivel provincial y municipal.