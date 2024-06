Marcelo Rucci lo había anticipado en la asamblea realizada en Loma Campana, en el área de YPF cercana a Añelo. “¿Tenemos cara de estúpidos?” había dicho ante los trabajadores tras explicar que durante tres meses la propuesta de las empresas petroleras era siempre la misma.

En un documento difundido ayer, el sindicato le anuncia a la secretaría de Trabajo que están agotadas todas las instancias de negociación y que no hay avances.

Ante los trabajadores, Rucci explicó que hay una brecha salarial muy grande entre los que trabajan 12 horas y los que trabajan 8 horas. Y que la propuesta de las empresas es “en vez de darle el aumento del 10% a todos les da 8% a unos y el 10% a los otros, le sacan de arriba para darles a los de abajo, es una vergüenza, muchachos; tienen una producción millonaria todos los días”.

Y agregó “yo tengo que venir a decirte a vos, que te rompés el lomo laburando en las condiciones… que te voy a sacar plata a vos pra darle a uno que está mal”.

Lo que el gremio no quiere es que aquellos trabajadores que están cumpliendo horas extra y turnos de 12 horas cobren menos aumento salarial para que los trabajadores que tienen 8 horas y no tienen horas extra no caigan en la línea de probreza.

“Es lo mismo que veníamos hablando hace un año y medio, lo mismo que hablamos hace cuatro meses, lo mismo que hablamos hace dos meses y lo mismo que hablamos la semana pasada, cuando fuimos a paritaria, entonces nos ven cara de boludos, muchachos”, dijo Rucci en la asamblea.