En una declaración contundente, el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, despejó los rumores que lo vinculaban como posible candidato en las elecciones legislativas del 2025. Ante la pregunta sobre su participación en dichos comicios, Rioseco afirmó: “No, no sé quién dijo eso. Yo estoy ocupado con la intendencia, así que eso es una cuestión que primero no está en mi mente y segundo yo tengo compromiso por cuatro años con la ciudad de Cutral Co, así que no, ninguna posibilidad”.

Estas declaraciones, emitidas en el día de ayer martes, reflejan la postura clara del mandatario local respecto a su actual responsabilidad al frente del municipio. A pesar de haber sido considerado como uno de los primeros referentes opositores para representar a la provincia en las próximas elecciones, Rioseco reiteró su compromiso con su gestión en Cutral Co.

La relación entre Rioseco y el gobernador Rolando Figueroa es objeto de atención en el ámbito político provincial. A pesar de las diferencias ideológicas, ambos funcionarios han trabajado en conjunto, como lo demuestra la firma del Pacto de gobernanza junto al resto de los jefes comunales de la provincia en febrero pasado. Este acuerdo, orientado a fortalecer la gobernabilidad y defender los intereses de Neuquén, subraya la importancia del diálogo y la colaboración entre las autoridades locales.

Además, la reciente firma de un acta entre el gobernador y el intendente capitalino, Mariano Gaído, refuerza la estrategia de trabajo para proteger los recursos de la provincia frente a decisiones políticas restrictivas a nivel nacional. Estos esfuerzos por parte de Rioseco y otros líderes locales indican una preocupación compartida, más allá de las diferencias partidistas.