Este miércoles 5 de junio, Lucas, conocido artísticamente como El Homer Mero Mero, rapero y freestyler, y miembro del dúo Bardero$ junto a C.R.O., vive una noche mágica.

Coincidiendo con su cumpleaños número 34, presentó su último disco “ADN”, lanzado el mismo día, ante una multitud entusiasta en el estadio Ruca Che de Neuquén.

Esta presentación no solo celebra su música, sino también su estatus como el primer neuquino en llenar este emblemático estadio con capacidad para 8 mil personas.

A Capa y Cadenas: El Espectáculo de El Homer Mero Mero

A las 21 horas, la energía en el Ruca Che alcanzó su punto máximo. El Homer Mero Mero, oriundo de Cutral Co, subió al escenario con su distintiva presencia, de túnica negra y encapuchado, comenzó a deleitar con un espectáculo poderoso.

La noche comenzó con una apertura junto a Zeballos, su colega uruguayo, quien calentó el ambiente para lo que está por venir.

Cumpliendo sueños y creando historia

El show no es solo un concierto; es la realización de uno de los sueños más grandes de Lucas. En una entrevista reciente con Cutral Co al Instante, expresó su anhelo de presentarse en el aniversario de su ciudad natal, Cutral Co.

Aunque esa meta sigue en su horizonte, llenar el Ruca Che representa un hito monumental en su carrera.

El artista más representativo de Cutral Co

El Homer Mero Mero es, sin duda, el artista más representativo de Cutral Co en los últimos tiempos. Su música y su historia resuenan con los fans que acudieron al Ruca Che para celebrar junto a él.











Este evento marca no solo su cumpleaños, sino también una noche de éxitos y sueños cumplidos, elevando su estatus como uno de los nombres más influyentes en la escena del rap y freestyle argentino.

Una noche para el recuerdo

La presentación de “ADN” en el estadio Ruca Che no solo destaca el talento del cultralquense, sino también su conexión con sus raíces y sus seguidores. Con cada rima y cada beat, sin duda, esta noche será recordada como un punto culminante en su carrera, y una inspiración para futuros artistas de la región.