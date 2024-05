Durante la sesión en la que se aprobó en particular la ley provincial que autoriza el pago de peaje en las rutas provinciales, surgió otro debate que tuvo como protagonistas a la diputada Paola Cabeza y a Yamila Hermosilla, ambas de la comarca petrolera.

Para contextualizar, en la ley se habla de rutas provinciales pero un artículo también autoriza a cobrar en las rutas nacionales que sean transferidas con posterioridad. Como ya se informó la ruta nacional 22 es una vías que el gobernador Rolando Figueroa solicitó al gobierno nacional para que fueran cedidas.

Y otro artículo tiene una redacción que habilitaría el cobro de peaje no sólo a los vehículos de carga sino también a los automovilistas particulares.

Según el diario Río Negro, Paola Cabeza en el debate que no iba a apoyar una ley “que significara una carga para quienes venían de Plaza Huincul a Neuquén por tratamientos médicos o por trámites”.

Y su par, también cutralquense, Yamila Hermosilla, dijo que era necesario gobernar y que “ella era capaz de poner la cara en su ciudad (Cutral Co) para defender el cobro de peaje”.

El otro diputado por Cutral Co, Juan Sepúlveda, estuvo en la sesión pero se retiró y no votó este artículo en particular. Cabeza y Sepúlveda son del bloque del MPN y Hermosilla de Comunidad.

En definitiva, el artículo quedó aprobado y si Nación cede la ruta 22 a la provincia es posible se comience a cobrar peaje.