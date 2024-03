Se efectivizó esta mañana la presentación formal de una denuncia en la fiscalía de Cutral Co por el faltante de 285 millones de pesos en la Municipalidad de Plaza Huincul.

La presentación la hizo el abogado Mario Jordán Díaz en representación del municipio y según dijo, cumpliendo un compromiso del intendente Claudio Larraza.

La denuncia está hecha contra el actual concejal Gustavo Suárez, por su gestión como intendente, específicamente el año pasado.

Jordán Díaz explicó que se formuló la denuncia por los informes “de los organismos técnicos de la municipalidad de Plaza Wincul respecto de los faltantes recursos según las constancias de los estados contables” y que la fiscalía será la que determiné qué cargos contra la Administración Pública son los que corresponden.

La demora en la presentación de la denuncia fue por la feria judicial y el receso administrativo pero también “en parte en estos últimos tiempos se hicieron constataciones notariales con Escribano Público respecto de las obras que estaban involucradas dentro de los fondos que se habían remitido al municipio para constatar realmente que esas obras no están realizadas”.

Las obras para las que llegaron fondos y no fueron ejecutadas están:

Servicios para el Parque Industrial

Red de Gas para la zona de chacras

Refacciones en el Ruca Lighuen

Red de gas para el barrio Marcelo Berbel

Instalación de cámaras de seguridad

Jordán Díaz aseguró que el faltante de fondos que tenían asignación específica (que no podían utilizarse para otros fines) llega a los 285 millones de pesos. El municipio hace la denuncia y solicitó constituirse como querellante en la investigación, es decir que también se investigará a través de la representación de Mario Jordán Díaz en el caso de la que un juez admita su participación.

Lo que presentó la Municipalidad fue la documentación contable que consta en sus archivos y las certificaciones que hicieron escribanos públicos sobre la no existencia de obras que figuran en los documentos. Como informó Larraza en su momento, algunos fondos provinieron del ENIM y otros del gobierno provincial, todos ellos con destino específico de obras que no se hicieron y que el dinero no está.

Esta es la segunda acción judicial que enfrenta Gustavo Suárez, ya que la primera fue como secretario de Gobierno, en la gestión de Juan Carlos Giannattasio.