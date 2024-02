El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, en febrero no renovó el contrato de 114 personas, lo que generó una protesta en el corralón municipal y el edificio central.

Tras varios días y una fallida sesión en el Concejo Deliberante, la crisis cedió cuando se reincorporaron 27 personas y a las otras se las sumó a un proceso de resinserción laboral. A las que se reincorporó fue “por razones operativas, porque así lo solicitaron los secretarios y los subsecretarios”, informó el intendente.

Sobre la resolución del conflicto, Larraza aseguró que no puede estar satisfecho “porque hubo gente que quedó cesante de su trabajo y hasta que no tengamos la posibilidad de reinsertarlos no voy a estar satisfecho”.

Pero aseguró que en su campaña propuso un reordenamiento y que ello es lo que está ejecutando. “Se ha hablado muchas cuestiones de la capacitación, pero nosotros siempre visualizamos que la única salida es el trabajo conjunto, por un lado está lo público, por otro lo privado y capacitación para la inserción laboral. Sin más lejos, ayer acompañamos a un grupo de chicas y chicos. que se regresaron desde Vaca Muerta, Loma Campana, tras la primera reunión con YPF y les dieron una charla, ese es el acompañamiento. No capacitación para que después les digamos te capacité, tenés que arreglarte vos, no, nuestra mirada y mi mirada es cerrar el círculo y acompañarlo donde sea para para la inserción laboral”, dijo el intendente.

Es que para Larraza, los vecinos y vecinas no deberían tener como objetivo trabajar en el municipio. “No todo puede suceder desde el Estado, no todo puede pasar solo desde el Estado porque se hace muy, muy complicado, teníamos una superpoblación de empleados, casi 615 en la Municipalidad de Plaza Huincul”, expresó.

Y aseguró que durante la capacitación de personas, se encontraron con jóvenes que tenían muy pocas materias pendientes para un título universitario. “Entonces buscamos acompañar a esta gente, para su desarrollo personal, que no es la Municipalidad la única opción”, sostuvo.

Sobre el cariz político que tomó la protesta, con la participación activa del concejal Gustavo Suárez, del MPN, Larraza sostuvo que “siempre la cuestión política mete la cola, pero acá no hay nada político, no es una situación política, es un reordenamiento”.