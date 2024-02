El concejal Gustavo Suárez no dio quorum para que se realice la sesión extraordinaria y así aprobar el aumento a los trabajadores municipales, acordado con ATE.

Antes de la sesión hubo una manifestación de trabajadores y trabajadoras a los que no les renovaron el contrato y quedaron desempleados. Como se informó, primero cortaron el acceso al portón del corralón municipal, luego acamparon y finalmente hoy fueron al Concejo.

Sobre el conflicto de los contratos, Suárez explicó que cuando era intendente habló con Claudio Larraza y le informó que iba a contratar gente, 65 personas en total “y él estuvo de acuerdo, evidentemente no cumplió ni con esos 65 contratos que fueron y que son y además comenzó a echar gente de hace tres años, a perseguirlos porque sos esto o lo otro”.

El concejal aseguró que hay persecusión política y que a muchos les molestó “que yo haga aceptado quedarme en el Concejo Deliberante, les guste o no les guste represento a la gente”.

Y consideró que Larraza “cuando gana no gobierna para un sector y para el otro no, gobierna para todos y no es bueno dejar a la gente en la calle, le siguen mintiendo”. Suárez dijo que ya lo conocía de antes “y ahora lo conozco más”.

Como concejal, Suárez apoyó todas las iniciativas en el Concejo Deliberante pero esa armonía ya se terminó. “Yo le dije que iba a acompañar son momentos difíciles ” describió Suárez pero ahora “es incoherente, va a dar aumento y despide gente, pero además por un lado da aumento y por el otro lado le saca las guardias, van a cobrar lo mismo”.

Y además se opuso a que el aumento del 130% se implemente también para la planta política, incluidos los concejales y el intendente. “Para los trabajadores si, para los funcionarios y planta política, no”, dijo Suárez.