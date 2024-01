En una entrevista con el director de Tierras de Plaza Huincul, Sergio Pérez, se revelaron los desafíos y acciones tomadas para abordar la situación heredada y satisfacer la demanda de acceso a los terrenos en la ciudad. Además, se detallaron requisitos y alertaron a los vecinos por posibles estafas. Los planes para recuperar tierras y los proyectos con provincia.

Al asumir su cargo en septiembre de 2023, Pérez destacó la organización del equipo y la gran demanda existente. “Estamos atendiendo los martes y jueves de 8 a 11 de la mañana a los vecinos junto a Raúl Ocares que integra la jefatura de Catastro, y la verdad que estamos haciendo un lindo trabajo”, afirmó.

“Vamos a los loteos que alguna vez fueron adjudicados y los vecinos por alguna razón no pudieron construir, vencidos los plazos de la ordenanza y todos los plazos legales que hay que cumplir y el terreno vuelve a la municipalidad para volver a ser adjudicado a un vecino nuevo. Entonces, vencidos estos plazos, a veces recuperamos terrenos en algunos barrios y la gente no quiere ese barrio. Hay que explicar que es de acuerdo a la necesidad y a lo que se va recuperando en el momento, esto no es una inmobiliaria, quiero que quede claro, son loteos sociales que se ponen a disposición de los vecinos”, aseguró.

En cuanto a las herencias recibidas, el director señaló las dificultades para acceder a información antigua: “La información es escasa y quizás al consultar con la directora anterior que también integra el sector, falta bastante”. Además, identificaron irregularidades en autorizaciones de escrituras de terrenos baldíos, violando la ordenanza municipal. “

“Hemos hecho un relevamiento de lo que tenemos y hemos consultado con legales. Realizamos una base de datos actuales que digamos que sigue siendo escasa de todas maneras y seguimos buscando información. Se encontró casos en que hay personas que tienen más de un terreno, pero la mayor irregularidad que hay o la que más detectó es que desde las gestiones anteriores se autorizaba la escritura de los baldíos”, describió.

“El terreno tiene que tener una mejora, tiene que tener algún avance para poder escriturar. En las otras gestiones se autorizó, preparamos un informe y lo vamos a ofrecer al Ejecutivo por la cantidad de terrenos que fueron autorizados violando la ordenanza municipal, después tendrá que tomar una medida sobre esta situación. Además, lo elevamos a las distintas escribanías de la ciudad, avisando que no se va a poder autorizar la escritura. Esa es la mayor irregularidad que hay”, detalló Pérez

También se busca cumplir con la ordenanza que prohíbe subdividir las chacras. En zona de Chacras, se establece que no se puede subdividir y si se vende, debe ser la fracción entera. Y eso es algo que se ve frecuente. Esperamos que la ordenanza va a ser modificada.

Sobre la estrategia para satisfacer la demanda de lotes, Pérez indicó que tienen 386 personas anotadas y están trabajando en un sistema de ingreso único a través de una plataforma virtual. “Queremos entender las necesidades específicas de cada solicitante y atender las urgencias de manera prioritaria”, destacó.

Por parte de la provincia se solicitó un lote en Barrio Norte para en un futuro desarrollar un centro de salud para los vecinos que viven hace muchos años en ese lugar, y también es un barrio que nos demanda una gran atención porque se espera de que logren recuperar las manzanas A, B, C, T, S y U que todavía son de YPF, lo cual no pueden atender la gran demanda que hay para poder llevar los servicios. Según indicó Pérez, esta zona subsiste gracias a la solidaridad de los vecinos donde se intercambian servicios, pero lo cual no deja de ser un peligro. Esto transmitieron los vecinos cuando se realizó el encuentro El Gabinete en tu Barrio.

En relación con la entrega de terrenos, Pérez aclaró: “el gran problema que tenemos hoy en la gestión actual, los terrenos se entregan con los servicios en lo posible, los cuatro y si no con dos, por lo menos energía y agua. Actualmente, los vecinos que tienen su lote, pero no saben dónde queda. Entonces, eso ha generado un caos también. Al no haber loteos nuevos, hay una idea pensada, pero tiene que ver con YPF, con la desasfectación de una zona puntual, luego se transfiere a la municipalidad para desarrollar todo lo que hay que hacer con el movimiento de suelo y posterior loteo. Lo que se está haciendo es regularizar algunos temas puntuales. Hay varios terrenos que tienen certificado de tenencia precaria, que se entregaban en la antigüedad y después del 2010 ya perdieron validez con la nueva ley.

En cuanto a estafas, desde el municipio recomiendan a los vecinos que eviten comprar lotes por Facebook y que consulten en Tierras y Catastro antes de hacer una compra para evitarlas. “Nos hemos encontrado que los mismos lotes han sido vendidos dos veces, entonces eso es una estafa penal que el vecino tiene que recurrir a la justicia y denunciarlo”, dijo.

En términos de desarrollo urbano sostenible, Pérez anunció colaboración con la provincia en un código de urbanización adaptado a las necesidades locales: “Estamos trabajando en un código de urbanización que se adapte a las necesidades locales, considerando factores como los fuertes vientos en la zona”.