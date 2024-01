En una reunión llevada a cabo hoy jueves en el municipio de Cutral Co, Ramón Rioseco y el gremio ATE firmaron un acuerdo salarial que marca la búsqueda de estabilidad laboral en medio de la incertidumbre económica que atraviesa el país.

El convenio, inicialmente previsto para el día viernes, fue adelantado para el día de hoy, donde ambas partes sellaron un compromiso que incluye un aumento salarial del 120% anual. Este incremento se distribuirá en tres cuotas del 40%, realizadas cada cuatro meses. Además, se acordó una cláusula de apertura que permitirá la revisión del acuerdo en caso de que la inflación supere el 120%.

En respuesta a preguntas sobre la naturaleza del aumento, Rioseco confirmó que el mismo es remunerativo y retroactivo, enfatizando que no se contemplan componentes no remunerativos, en negro o en suma fija. Este beneficio se extiende no solo a los empleados activos sino también a los jubilados municipales, ya que se realiza una transferencia automática al instituto correspondiente.

El acuerdo aún no ha sido discutido con los beneficiarios de programas sociales, pero se espera obtener noticias tras la reunión programada para las 12 horas. Rioseco reconoció la complejidad de negociar paritarias en un contexto inflacionario y expresó su compromiso por mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, considerando el difícil año 2023 para el sector.