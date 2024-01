Tras la aparición e incendio del vehículo Fiat Cronos en el barrio Belgrano, la investigación sobre el asesinado del panadero Cristian Moya se trasladó hacia la comarca petrolera.

Según los datos a los que pudo acceder este medio, otra vez está en la mira Claudio Antigual, que tenía salidas transitorias en la Unidad de Detención 22 y no volvió por lo que está prófugo.

Primero fue un robo a mano armada en Centenario y ahora se lo sindica como posible partícipe del homicidio en Senillosa.

Todavía no hay información certera, pero no solo se investiga a los autores del homicidio sino también a Moya, la víctima. las circunstancias todavía no está claro y en principio se investiga un robo pero no se descartan otras hipótesis como un ajuste de cuentas.