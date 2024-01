Actualizado 20.20

En la tarde de este miércoles se produjo el incendio de un vehículo, en una de las calles internas del barrio.

Se trata de un Fiat Cronos que quedó en cenizas. Según una hipótesis que investiga la policía, el vehículo podría ser el que le robaron a un panadero de Centenario, que fue asaltado y asesinado en Senillosa. La patente del auto lo corroboró.

Ante el incendio, vecinos llamaron a los bomberos voluntarios de Cutral Co que acudieron, al mismo tiempo que intervenía la policía provincial.

El vehículo se consumió totalmente, los daños fueron totales pero no había personas cercanas al auto, no hubo herido sy no aparecieron los dueños.

Homicidio en ocasión de robo

Cristian Moya era un vecino de Senillosa, oriundo de Centenario, que había montado una panadería y distribuía su producción en Senillosa, Plottier y Arroyito.

Durante la madrugada de ayer, fue asesinado de cuatro disparos. La hipótesis policial es que se trató del robo de su vehículo pero no descartan otras hipótesis.

Horas después, el Fiat Cronos robado apareció incendiado en Cutral Co.