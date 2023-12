En Plaza Huincul, la creación de la Secretaría de Mujer, Género y Diversidad permitió avanzar en la tarea de prevención y contención hacia las mujeres y diversidades, víctimas de violencia.

Soledad De la Cruz, la titular de la secretaría explicó cómo comenzaron a ordenar la tarea en este área municipal. En este último trimestre lograron poner en orden los programas de ayuda como el Nutriendo Futuro, que entregan módulos alimentarios.

Una vez que se logró conocer qué programas y qué alcances tienen, De la Cruz explicó que empezaron a fortalecer las tareas. En uno de los proyectos que trabajan es en la construcción de la Casa Integral.

Además de haber firmado con la subsecretaría de Derechos Humanos de provincia la adhesión al registro de Violencia Familiar y de Género. “Todas las personas que estén dentro del Registro -que no las ponemos nosotras, sino la justicia y porque tienen sentencia o por haber incumplido varias veces las mediddas de restricción por más que no haya sentencia- no se puede ser funcionario público, candidato ni sacar el registro de conducir”, explicó la secretaria.

El mural se inauguró en el edificio donde se mudará la Secretaría en enero próximo (Foto: gentileza)

En cuanto a la Casa Integral se levantará en el lote situado en el barrio Centenario, y se espera que en seis meses esté lista porque los fondos son provinciales y es construcción en seco. Tendrá espacios para el alojamiento temporario, para actividades compartidas y talleres, entre otros.

Hasta ahora, la Secretaría funciona en el barrio Uno, en el 1° piso del Centro Cultural Gregorio Álvarez, aunque su futuro lugar será el edificio donde funcionó el área de Capacitación, sobre la avenida San Martín -frente a la expendedora de combustibles- y donde el pasado 25 de noviembre se inauguró un mural que hace alusión a Micaela García.

Mientras tanto, hay una fuerte actividad para dar a conocer sus actividades por redes sociales. El espacio donde se mudarán se espera que luego del receso o cuando estén listas las reparaciones y acondicionamiento del lugar, como las rampas, por ejemplo, porque aquí también atenderá la dirección de Discapacidad que forma parte de esta Secretaría.

“Todo nos preocupa, pero sobre todo el tema de femicidios y la violencia que no cesa. Articulamos para trabajar en red con justicia y el hospital. Eso te garantiza inmediatez”, describió la funcionaria. “Todo es preocupante y es para no descuidarse”, aportó.

El equipo interdisciplinario con el que cuenta la Secretaría trabaja en las actividades con las personas que acuden, pero también hacia adentro. Se capacitaron ya a 100 agentes municipales en Ley Micaela y se continuará a lo largo de 2024.