En el medio del conflicto suscitado con un grupo de trabajadores enrolados en el gremio ATE, en Plaza Huincul y que trajo consecuencias en la prestación normal de los servicios por el bloqueo al corralón municipal, el intendente Claudio Larraza se refirió al respecto.

Mediante una carta dirigida a la comunidad, el jefe comunal describió la situación a la que catalogó como “heredada” de la gestión de su antecesor Gustavo Suárez. Y adujo que la mayoría de los contratos obedece a compromisos políticos porque no formaban parte de la planta municipal (permanente o temporaria) ni de los programas de planes en marcha.

En esta línea, es que Larraza subrayó que el gasto que se genera por estas incorporaciones que ocurrieron a partir del 1 de agosto es de “alrededor de 20 millones de pesos por mes”. Y que son por el lapso de seis meses.

También indicó que el decreto que los nombra no les asigna función específica. “Amontonaron personas sin ningún criterio para funcionar. Tenemos casos como el de Desarrollo Social, donde hay 70 personas afectadas a esa dependencia”.

En relación a ese sector específico describió que no hay modo que en ese espacio físico puedan desempeñarse. Finalmente, explicó que se hizo la denuncia a los organismos correspondientes y que se dictó la conciliación obligatoria.

Este es el texto completo de la carta del intendente a los vecinos de Plaza Huincul:

“En relación al conflicto con la junta municipal de ATE y un grupo de trabajadores, mi primera reflexión es que el conflicto se origina en el manejo perverso y manipulador de la anterior gestión con los trabajadores”.

“Cómo me comprometí al asumir, le hablo a la comunidad con toda franqueza, y lo planteo en términos de comunidad porque este no es un problema de los trabajadores, o de ATE con nuestra gestión. Estos son temas que involucran a toda la comunidad, porque están en juego los recursos de todos los vecinos”.

“Hace unos días, un concejal me dijo que al igual que él yo era del MPN. No entendí que me quería decir, pero ese concejal se equivoca, porque yo puedo ser de cualquier partido político, pero desde el 16 de septiembre soy el intendente, y represento los intereses de todos los ciudadanos de Huincul”.

“Los vecinos tienen que saber que la gran mayoría de estos contratos incorporan a gente que no estaba ni siquiera en planes. La mayoría fueron por compromisos políticos”.

“Tienen que saber que al municipio le generan un gasto de alrededor de 20 millones de pesos por mes. Los contratos se hicieron el 1 de agosto, una semana después de perder las elecciones; y son contratos a término, por un lapso de 6 meses. Lo único que hizo la anterior gestión fue sacarse el problema de encima, jugando con las expectativas de la gente de una forma irresponsable y miserable”.

“Estos decretos no les asignan ninguna función a la gente que incorporan; amontonaron personas sin ningún criterio para funcionar. Tenemos casos como el de Desarrollo Social, donde hay 70 personas afectadas a esa dependencia. Yo invito a los vecinos que no conocen las oficinas de Desarrollo Social a que las visiten y me digan si en ese lugar pueden trabajar 70 personas. No tenemos mobiliario ni espacio para satisfacer los requerimientos mínimos de cualquier trabajador”.

“Cómo dije al momento de asumir, necesitamos reordenar el municipio, Con mucha rigurosidad estamos relevando todas las áreas, y cuando terminemos vamos a informar públicamente los resultados”.

“No esquivamos los problemas, estamos trabajando para resolverlos, pero apelamos al sentido común, la buena voluntad, tolerancia y predisposición de los actores”.

“El estado en el que hemos encontrado el municipio es calamitoso, aún así estamos gestionando las distintas áreas”

“Apostamos al diálogo y el entendimiento, tomé la decisión de atender personalmente a los dirigentes de ATE y los trabajadores, en ese marco les dije que los contratos se están evaluando y no hay ninguna definición al respecto”. “Convoqué a una mesa de trabajo con representantes del gremio y del Ejecutivo, y además les dije que no apruebo ningún tipo de maltrato o persecución laboral. Les pedí que me precisaran información sobre los presuntos maltratos o abusos que mencionaron para chequear la información, y si correspondiera, corregirlo a la brevedad; pero no recibí denuncias certeras de parte del grupo que protesta”.

“Lamentablemente y a pesar de haber concurrido personalmente a dialogar en los lugares de protesta, el conflicto se sostiene. Agotamos las instancias y dimos intervención a las instituciones y autoridades correspondientes, que dictaron la conciliación obligatoria que nos permitirá continuar trabajando por nuestra ciudad”.

“Quiero decirles a los vecinos que nos estamos manejando con toda la serenidad y firmeza que el caso requiere. Nuestro compromiso es con los 19 mil huinculenses y por ellos seguiremos trabajando cada día de esta gestión”.