El joven del que no se tienen datos de su paradero desde el pasado lunes es Alejandro Ariel Yantén, de 26 años. La Policía indicó que el lunes por la noche, alrededor de las 21 se fue de su casa situada en el barrio Zani con intenciones de ir a jugar al fútbol y no regresó. Sus familiares no lograron mantener contacto.

La denuncia la planteó su madre quien indicó que trataron de ubicarlo durante el martes y miércoles, pero hasta ahora no tuvieron resultados, por lo que acudió a radicar la denuncia.

El joven mide 1,75 metros de altura, es de contextura delgada, tez blanca, ojos marrones oscuro, pelo corto castaño oscuro. Al momento de ausentarse vestía campera negra con rojo, pantalón de buzo oscuro, papi fútbol azules y un gorro de lana color amarillo, posee un tatuaje en el pecho que dice el nombre “GUSTAVO”.

La madre explicó que afronta consumos problemáticos de estupefacientes y que no es la primera vez que se ausenta del domicilio sin retornar a la brevedad. No posee teléfono celular.

Cualquier información se puede aportar al teléfono 4967961, o bien a la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 4 -CENAF- situada en Roca y San Martín de Cutral Co.