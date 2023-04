Actualizada a las 11

La protesta que inició el sindicato petrolero se levantó alrededor de las 11. La medida que afectó a las rutas que llevan hacia Vaca Muerta ya quedó sin efecto. El personal de operación de plantas vuelve a sus labores, según se supo.

Esta mañana:

El sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa lleva adelante desde las 6 de esta mañana los bloqueos de las rutas 17, 7, 22, entre otras, para todos los vehículos relacionados con la industria petrolera. Los particulares pueden transitar.

La muerte de un trabajador Gustavo Riquelme, oriundo de Cutral Co en un incidente vial en la vía 151 a la altura de Catriel, en Río Negro hizo que desde el gremio se dispusiera una protesta.

El delegado de Cutral Co, Ruben Barros explicó que hay preocupación entre los trabajadores. “Necesitamos más seguridad sobre la ruta, en los yacimientos porque las empresas no han invertido nada y no queremos más pérdidas (de compañeros)”, dijo Barros.

El bloque es únicamente para los yacimientos y para los vehículos de la industria petrolera. “Queremos todos trabajar y llegar a la casa” dijo Barros.

El secretario general Marcelo Rucci es parte de una negociación en la que solicitarán el mantenimiento de las rutas provincial y nacionales, también de las picadas y “que esté disponible un helicóptero para trasladar a los compañeros que sufran un accidente, que se lo venimos pidiendo y las empresas hacen oídos sordos”, dijo Barros.