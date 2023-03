Docentes, auxiliares y familias con niñas y niños que concurren al Departamento de Aplicación N° 1 y el IFD N° 1 de Cutral Co se acercaron hoy hasta la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para dar a conocer un pronunciamiento sobre la situación para que cuanto antes se pueda volver al edificio escolar.

“Nos acercamos para manifestar nuestra preocupación por las demoras en la finalización de una obra de gas que comenzó en el edificio escolar el 2 de enero y tenía previsto finalizar el pasado martes 28 de febrero. Pasó una semana y media y nos encontramos con la imposibilidad de retornar al edificio escolar porque no terminaron las obras y quedan cuestiones de aprobación pendientes de parte de la empresa proveedora de gas”, dijo el Ramiro Puertas, integrante del equipo transitorio de conducción. Aquí funcionan los tres niveles: inicial, primario y superior.

El directivo explicó que hay niños y niñas que no empezaron las clases el 1 de marzo y estudiantes que no pudieron rendir los exámenes de marzo que no pudieron terminar con sus trámites de matriculación, de pases, etc. “Lo que tenemos como nueva fecha, es mañana 10 de marzo, pero todavía no tenemos confirmación de parte de nuestras autoridades”, se indicó.

Ramiro Puertas, directivo del IFD N° 1

Acá asisten 256 niñas y niños -faltan los que se inscribirán cuando puedan hacerleo- y 400 estudiantes y pendientes de inscripción. “Queremos que las comunidades de Cutral Co y Plaza Huincul, conozcan de qué se trata”,

Los docentes consideran que hubo incumplimiento en el plazo y además que se le agregó otra cuestión. Las ventanas donde hubo cambio de calefactores fueron selladas por lo que no tienen la ventilación adecuada.

A lo largo de esta semana hubo reuniones con las y los docentes, auxiliares de servicio y hoy concluyeron con la convocatoria a las familias, a quienes les informaron sobre la situación.