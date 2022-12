El personal de servicio de Salud Mental que se desempeña en el hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul se encuentra con un quite de colaboración por la falta de profesionales de psiquiatría y espacio físico para trabajar.

“El hospital se encuentra acéfalo de atención de psiquiatras por vía presencial”, explicó la delegada de ATE, Anabela Cuevas. Por su parte, la psicóloga María Sánchez relató cuál es la situación que atraviesan desde hace un tiempo.

“Siempre que hubo falta de psiquiatras. Hemos tratado de sostener la continuidad de las recetas, porque no es nuestra profesión. Hemos tenido que derivar al (hospital) Castro Rendón y no siempre nos los reciben, queda mucha gente sin atención no solo del hospital sino de la zona sanitaria V porque somos hospital cabecera”, explicó Sánchez.

La población que requiere este tipo de atención superan los 500 aproximadamente. Si bien el psiquiatra atiende de forma remota, lo que necesitan es la atención presencial. Los pacientes internados que son diez, continúan con el último esquema de medicación que recibieron.

“Pero eso no está bien porque necesitan un control diario para ajustar esa medicación”, agregó. En cuanto al espacio físico que reclaman es porque hay solo un consultorio. “Somos ocho psicólogos que nos hemos encontrado con el paciente en el pasillo y son situaciones graves, muchas veces atendemos en el patio trasero, en el pasillo o darles turno para otro día y eso no es lo ideal”.

Esta medida de fuerza que implica el quite de colaboración consiste en solo atender los pacientes internados y las demandas psicosociales, nada más.

“Llega el momento que tenemos que hacerlo visible porque recibimos todo el enojo de los pacientes, lo terminamos de recibir nosotros, pacientes que se desbordan y no está bueno que tengamos que cubrir ese reclamo a los directivos”, subrayó.