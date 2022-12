Concluyó el proceso que se inició dos meses atrás por el Consejo de Políticas Institucionales, sobre la revocatoria de mandato del actual equipo directivo del Instituto de Formación Docente N° 1. El resultado fue por una amplia mayoría a favor de revocarlo. Hoy, en la jornada institucional se abordarán las opciones de continuidad con la posibilidad de conformar un equipo transitorio hasta que se convoque a elecciones.

Según se informó, las opciones para votar eran por el Si o por el No. Finalizado el escrutinio de los 234 votos emitidos hubo 233 válidos. La opción Si a la revocatoria del mandato de la conducción cosechó 214 voluntades. Fueron 17 los sufragios por el No a la revocatoria. Hubo dos votos en blanco, según se indicó.

En este proceso electoral participó la comunidad educativa. Se indicó que el consejo de Políticas Institucionales, órgano que tiene representantes por los claustros: docente, estudiantil, de trabajadores de apoyo a la educación y del Departamento de Aplicación.

Los días de los comicios fueron el 24, 25, 28 29 y 30 de noviembre. En esta institución se forman a profesores en Educación Inicial y en Educación Primaria.