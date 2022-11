Esta noche, a las 20, se concretó una marcha de antorchas organizada por las familias de Fernando Jara, Víctor Herrera y Gonzalo Molina, víctimas de la explosión en la refinería NAO, situada en Plaza Huincul ocurrido hace dos meses atrás.

“Estamos juntos otra vez, después de algunas semanas, las tres familias tratando de lograr alguna explicación, que alguien nos pueda empezar a abrir el panorama y que empiecen a hacerse cargo los responsables de todo lo que pasó”, dijo Ceferino Molina, el hermano de Gonzalo.

Agregó que entienden que será la primera de tantas marchas “porque estamos todos por algo en común y que las personas que tienen que pagar y hacerse responsables de esto lo hagan”.

Por su parte, Gabriel, hijo de “Vitoco” Herrera indicó que la investigación judicial tiene mucho material reunido. “Estamos esperando, se está trabajando aunque los tiempos de la justicia son diferentes a los nuestros. Esperamos que los municipios se pongan a trabajar en lo administrativo para dar información a la fiscalía”, agregó.

Ceferino confirmó que hace dos semanas atrás se obtuvo el resultado del ADN que aguardaban para establecer judicialmente cuáles restos correspondían a su hermano y pudieron así retirar el cajón y disponerlo en un lugar en el cementerio. Lo mismo ocurrió con Fernando Jara, tal como indicó su prima. En el caso de Víctor, ya había sido entregado hace casi un mes atrás.

La marcha de antorchas partió puntualmente desde la plaza San Martín por avenida del Trabajo hasta tomar Carlos H Rodríguez, Olascoaga hasta llegar a la plazoleta de El Reloj, en el límite con Plaza Huincul. A la columna le siguieron los integrantes de Los Hijos del Viento que acompañaron la marcha.

En el lugar se leyó un escrito que envió el hermano de Fernando, Emanuel, porque no pudo concurrir. “Agradecemos a todo Cutral Co y Plaza Huincul que sentimos que nos acompañan, no así los municipios, ni los sindicatos, ministerios. Necesitamos el apoyo para que de una vez por todas hacer justicia”, concluyeron los familiares.